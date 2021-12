Arts

Rétrospective 2021

Le réconfort des classiques

Des retrouvailles de Friends au nouvel album d’ABBA en passant par le retour de James Bond, un documentaire sur les Beatles et une nouvelle série avec la clique de Sex and the City, disons que l’année 2021 a été généreuse en matière de valeurs sûres et de classiques réconfortants. Thérapeutique, la nostalgie ? Retour sur le phénomène, en quatre temps.