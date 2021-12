Le long métrage Black Widow, de Cate Shortland, a remporté mardi soir le prix du meilleur film de l’année au gala des People’s Choice Awards. La comédienne Scarlett Johansson, vedette principale de ce film de la série Marvel, a par ailleurs remporté le prix de la meilleure comédienne, toutes catégories, au cinéma cette année.

André Duchesne La Presse

Ces récompenses couronnent une année faite de hauts et de bas pour la comédienne et les artisans de la série. Après que ces derniers eurent décidé de diffuser Black Widow simultanément sur grand écran et la plateforme Disney+, Scarlett Johansson a entamé une poursuite judiciaire, estimant être lésée de revenus de plusieurs millions de dollars puisque son contrat comprenait un pourcentage des recettes aux guichets.

L’affaire s’est réglée à l’amiable au début de l’automne, et la comédienne poursuit sa liaison avec les studios Marvel.

Les autres finalistes pour le prix du meilleur long métrage de l’année étaient Coming 2 America, F9 – The Fast Saga, Dune, de Denis Villeneuve, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, The Tomorrow War et Venom – Let There Be Carnage.

Dune avait obtenu quatre sélections pour ce gala, mais n’a reçu aucun prix.

Quatre catégories

Le gala remettait des prix dans quatre grandes catégories : cinéma, télévision, musique et culture populaire. Diffusé en direct sur NBC, l’évènement était animé par Kenan Thompson (Saturday Night Live) en direct du Barker Hangar, à Santa Monica, en Californie.

La soirée a commencé avec la remise du prix du meilleur artiste masculin au cinéma à Dwayne « The Rock » Johnson pour son rôle dans le film Jungle Cruise. Du côté de la télévision, le prix du meilleur acteur a été attribué à Tom Hiddleston pour la série Loki de Marvel Studios.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Dwayne Johnson a été récompensé pour son rôle dans Jungle Cruise

Parmi les autres gagnants, notons, en musique, la chanteuse britannique Adele, qui a reçu le prix de l’artiste féminine de l’année.

Dans la catégorie du cinéma, le prix du meilleur film d’action a été remis à Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. De plus, le comédien Simu Liu, vedette de ce film de la série Marvel, a été couronné meilleur acteur dans un long métrage d’action.

The Ellen DeGeneres Show a remporté le prix du meilleur talk-show diffusé en journée. L’animatrice a du même coup remporté son 25e trophée du gala des People’s Choice Awards.

Ça représente encore plus du fait que cette saison est la dernière. Cette émission a constitué la plus grande expérience de ma carrière. Ellen DeGeneres

C’est par ailleurs Jimmy Kimmel Live ! qui a remporté le prix du meilleur talk-show de fin de soirée.

Le prix de la meilleure téléréalité est allé à Keeping Up with the Kardashians.

Chez les interprètes, Selena Gomez est couronnée star de la comédie de l’année pour son rôle dans la série Only Murders in the Building.

De son côté, la danseuse JoJo Siwa (Dancing with the Stars) a reçu le prix de la meilleure concurrente dans une série de compétition.

Enfin, quatre prix hommage ont été remis à Dwayne Johnson (Champion Award), Kim Kardashian (Fashion Icon Award), Christina Aguilera (Music Icon Award) et Halle Berry (People’s Icon of 2021).

Au total, 40 prix ont été remis au cours de cette soirée.