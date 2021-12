Chroniques

Single All the Way

Noël, Netflix et Rock’n nonne

Coudonc, les personnages du film Single All the Way de Netflix embarquent-ils dans une télécabine à Bromont ? Magasinent-ils des bouteilles de vin dans une SAQ à peine déguisée ? S’adonnent-ils à une séance photo Instagram au parc Jean-Drapeau ? Et est-ce que c’est Victor Andres Trelles Turgeon qui joue le rôle du beau-frère timide, quasiment caché derrière le sapin de Noël ?