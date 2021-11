À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des baladoémissions qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Les mots de Clémence

Monument de la scène artistique québécoise, Clémence DesRochers était le sujet d’une série hommage en trois actes, orchestrée par Radio-Canada, les 20 et 21 novembre derniers. En plus d’un long entretien mené par le chroniqueur à La Presse Mario Girard et d’une émission en chansons animée par Monique Giroux, une balado est offerte sur la plateforme Ohdio. Les mots de Clémence est une compilation des numéros les plus mordants de l’humoriste, actrice, chanteuse et féministe avant l’heure. La balado s’ouvre avec son fameux monologue sur la ménopause (« Je la prends-tu l’hormone ou je la prends pas l’hormone ?), et se poursuit pendant 90 minutes avec des archives déterrées par Mario Girard, grand amateur de son œuvre.

Au voleur

Une vedette du petit écran fraudée par un voisin. Cinq millions d’abeilles subtilisées au grand jour. Une ambulance volée par une patiente sur le chemin de l’hôpital. Animée par le chroniqueur Marc-André Carignan, la nouvelle balado Au voleur relate les histoires de vol les plus incongrues, celles qui nous font dire à voix haute : mais pourquoi ? Les cinq épisodes s’enfilent en moins de deux heures, mais si le temps vous manque, il faut entendre le paramédical, absolument consterné, prévenir la centrale que sa patiente est partie avec l’ambulance. C’est drôlement absurde. On retient aussi l’histoire du célèbre animateur Guy Mongrain, qui a perdu 300 000 $ aux mains d’un « ami », il y a une trentaine d’années. Au-delà des pertes financières, l’épisode rapporte avec sensibilité les ravages psychologiques causés par le vol.

Les sorcières

L’essayiste et journaliste Judith Lussier lance la deuxième saison de sa balado féministe Les sorcières. Pour marquer le coup, les enregistrements sont maintenant réalisés en bonne et due forme au nouveau studio L’idéal, où l’auteur d’Annulé(e) : Réflexions sur la cancel culture recevra chaque semaine une collaboratrice et deux invitées pour refaire le monde. Vous y entendrez India Desjardins, Safia Nolin, Catherine Fournier et plusieurs autres femmes discuter de charge émotionnelle, fatigue militante, gaslighting et sujets connexes. Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre l’écoute, les captations du Cabaret des sorcières, un spectacle produit au Lion d’Or, sont également offertes sur le site payant Patreon.

D’un album à l’autre, les grandes entrevues

Retracer l’évolution d’un artiste d’ici à travers sa discographie ; voilà, en quelques mots, le pari D’un album à l’autre, les grandes entrevues, une nouvelle série balado animée par Mademoizelle Philippe. Chaque semaine, l’auteure-compositrice-interprète partagera son micro avec un artiste de la scène musicale francophone, dont la première invitée est Marie-Pierre Arthur. De bassiste à bassiste, elles reconstituent le parcours artistique de la Gaspésienne, de son envol solo avec Marie-Pierre Arthur à son dernier album, Si l’aurore. Les artistes Salomé Leclerc, Alexandre Désilets, Catherine Durand et Louise Portal sont les prochains au banc des invités.