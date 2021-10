Arts

Pier-Gabriel Lajoie sur tous les fronts

L’année 2021 est probablement la plus productive de Pier-Gabriel Lajoie. En plus d’être l’une des têtes d’affiche des téléséries Chaos à TVA et Les petits rois sur Tou.tv, il tourne cet automne avec Xavier Dolan, peaufine son premier vidéoclip et poursuit ses contrats de mannequin. La Presse lui a parlé.