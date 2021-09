Musique

Œuvre composée par un musicien noir

Une première historique au Met Opera de New York

(New York) Après un an et demi de rideau baissé à cause du coronavirus, le Metropolitan Opera de New York a retrouvé le public lundi soir pour une première historique qui a retenti jusqu’à Harlem : une œuvre composée par un musicien noir, le trompettiste Terence Blanchard.