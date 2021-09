Arts

Procès pour agressions sexuelles

La défense de R. Kelly le dépeint en « sex symbol »

(New York) « Un sex-symbol » : la défense du chanteur R. Kelly a tenté jeudi de brosser un portrait totalement opposé à celui de « prédateur » sexuel établi par l’accusation et les victimes, au procès à New York de la star déchue du R & B.