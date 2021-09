Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Silvia Galipeau La Presse

André Duchesne La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

En salle

Danser Beethoven

C’est le grand retour des Grands Ballets pour la saison automnale avec Danser Beethoven. Présenté pour la première fois en février 2020, Danser Beethoven avait remporté un grand succès ; c’est donc l’occasion de revoir ce programme double, du 10 au 12 septembre à la salle Wilfrid-Pelletier, qui rassemble deux pièces du répertoire de la compagnie, soit Complete (Symphonie no 5), de l’Américain Garrett Smith, et la Symphonie no 7, signée par le regretté Uwe Scholz.

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL The Journey of Monalisa (long métrage queer du Chili), signé Nicole Costa, raconte le parcours d’une artiste excentrique trans vivant à New York.

En salle

Foisonnant Festival de films féministes

Le Festival de films féministes de Montréal fête cette année ses cinq ans. Parmi la trentaine de projections au menu (à la Sala Rossa ainsi qu’au Bain Mathieu), quelques titres à retenir : The Journey of Monalisa (long métrage queer qui nous vient du Chili), Amar (court métrage documentaire français), They Will Not Silence Our Voices (court métrage documentaire du Mexique) et Al-Sit (court métrage de fiction du Soudan). Le festival commence ce samedi, avec un mini-marché d’artisans féministes au centre Never Apart, et se poursuit le samedi (18) suivant. À noter : passeport vaccinal obligatoire. Contributions volontaires. Réservations non requises.

IMAGE FOURNIE PAR STOP MOTION MONTRÉAL

En ligne

Le festival Stop Motion Montréal met de l’avant les Premiers Peuples

Le 13e festival Stop Motion Montréal se déroulera en ligne avec une sélection de 93 films regroupés en 12 programmes compétitifs. Les organisateurs proposent cette année de mettre de l’avant le cinéma des Premiers Peuples au cours d’une table ronde intitulée Productions Stop Motion autochtones – Voix et images. S’ajoute aussi un atelier d’animation de personnages intitulé Du 2D au StopMo avec le réalisateur Jean-François Lévesque. Cet atelier de deux jours vient avec un laissez-passer VIP donnant accès à toute la programmation et à la projection du plus récent film de M. Lévesque, Moi, Barnabé. Les films pourront être vus sur le site web de l’organisme Cinéma Public. Du 10 au 19 septembre.

PHOTO FOURNIE PAR L’AGORA DE LA DANSE Une création de la chorégraphe Andrea Peña ouvre la saison à l’Agora de la danse.

En salle

Andrea Peña lance 6,58 : Manifesto

La saison de l’Agora de la danse s’ouvre en force, du 15 au 18 septembre, avec une nouvelle création de la compagnie Andrea Peña & Artists. Avec 6,58 : Manifesto, la chorégraphe réunit sur scène neuf interprètes et une chanteuse soprano, dans une création très physique qui interroge notre relation avec les systèmes et les forces extérieures qui nous gouvernent, creusant la question des artifices, mais aussi de la déconstruction de soi. Les interprètes interagissent notamment avec un ordinateur dans un premier tableau, où leurs mouvements sont déterminés par des codes aléatoires, alors que le deuxième tableau offre une immersion dans la culture rave.

IMAGE TIRÉE D’IMDB Everett Sloane et Rita Hayworth dans La dame de Shanghai

En salle

Des Dimanches argentiques au Cinéma du Musée

À compter du 12 septembre, le Cinéma du Musée et le CinéClub de Montréal reprennent leur collaboration pour présenter Les Dimanches argentiques, une série de projections de grands films classiques en format argentique. Les rencontres auront lieu toutes les deux semaines à 19 h. Le film La dame de Shanghai (1947), d’Orson Welles, mettant en vedette ce dernier et Rita Hayworth, ouvrira la saison. Suivront des titres tels À travers le miroir, d’Ingmar Bergman, L’ange exterminateur, de Luis Buñuel, et Le brouillard, de John Carpenter.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO D’ARION ORCHESTRE BAROQUE À l’approche du lancement de sa nouvelle saison, à la mi-novembre, Arion Orchestre Baroque lancera vendredi un bref documentaire pour démocratiser un style et une période méconnus.

En ligne et en salle

La musique baroque dépoussiérée

À l’approche du lancement de sa nouvelle saison, à la mi-novembre, Arion Orchestre Baroque lancera vendredi un bref documentaire pour démocratiser un style et une période méconnus. Pendant environ une demi-heure, le directeur artistique Mathieu Lussier, appuyé par deux comédiens et des instrumentistes, vulgarise avec humour la musique baroque ; son histoire, ses instruments, ses artistes. L’orchestre ouvrira sa saison le 19 novembre à la salle Bourgie avec La chapelle du Roi-Soleil, une collaboration avec le Studio de musique ancienne de Montréal. La saison 2021-2022 d’Arion comprend cinq programmes musicaux, trois concerts offerts en webdiffusion et un spectacle jeunesse hors-série.