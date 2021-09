Je me suis aperçue que j’étais bien chez nous. Je suis devenue un peu plus casanière. Ça modifie ma façon de consommer les arts. Je n’aimais déjà pas tellement être dans des foules, mais là, je me suis aperçue qu’il y avait d’autres solutions. Je choisis mieux mes spectacles, plus dans des ambiances intimistes. J’aime quand l’artiste est beaucoup plus près de moi. […] J’aime plus la connexion qui se crée [dans ce contexte] entre les artistes qui sont sur scène et moi. C’est aussi ce que j’ai aimé des podcasts : on a vraiment l’impression que la personne qui fait des podcasts est près de nous.