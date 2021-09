Encore frileux à l’idée de retourner en salle ? Pas de problème. Bien que la majorité des artistes aient choisi de remonter sur scène, théâtres, chaînes télévisées et grands rendez-vous culturels proposent tout ce qu’il nous faut en contenu numérique pour faire le plein de culture, cet automne. La Presse a dressé pour vous une liste de sorties « sans sortir » à consommer dans le confort de votre salon.

Léa Carrier La Presse

Balados

Le 16 octobre 2001, l’album Rêver mieux de Daniel Bélanger se retrouvait dans les bacs, marquant la scène musicale québécoise. À l’occasion de son 20e anniversaire, on nous propose de le redécouvrir avec une balado en cinq épisodes animée par l’auteure-compositrice-interprète Fanny Bloom. Dans quel contexte l’album a-t-il été produit ? Qui y a travaillé ? Quel héritage a-t-il laissé ? La série documentaire tentera d’y répondre dès le 18 septembre sur La Fabrique culturelle de Télé-Québec. Cette année marque aussi le 20e anniversaire du 11 septembre 2001, tragédie qui a pris une signification toute particulière, soudainement, avec la prise de Kaboul par les talibans et le retrait des forces occidentales. Alors que l’Afghanistan replonge dans le chaos, la vie de ses habitants se trouve menacée, surtout celle des interprètes. La journaliste Michèle Ouimet, qui s’est rendue en Afghanistan pas moins de huit fois pour La Presse, raconte l’histoire de ces acteurs de l’ombre dans Interprètes afghans : partir ou mourir sur Radio-Canada OHdio dès le 10 septembre. Également sur OHdio, L’ombre du doute, maintes fois récompensée, est de retour pour la troisième saison, a-t-on appris. Le 15 septembre, le public est invité à retrouver l’ancien policier Stéphane Berthomet dans de nouvelles enquêtes non résolues. Enfin, la balado Jay Du Temple discute conserve sa programmation habituelle – soit un épisode par semaine, bien que son animateur s’envole pour la côte Ouest, où il animera la nouvelle saison d’Occupation double.

Captations théâtrales

Lorsqu’il est soupçonné du meurtre de son amie, François se met à douter de sa propre innocence. Même le test du polygraphe ne peut l’innocenter. Jusqu’où va-t-il aller pour trouver la vérité ? Jamais reprise sur scène au Québec depuis sa création, Le polygraphe, de Robert Lepage et Marie Brassard, débarque enfin à La Bordée, à Québec. La pièce, présentée du 14 septembre au 9 octobre, sera également offerte en captation, tout comme L’amour est un dumpling, qui raconte les retrouvailles maladroites mais touchantes d’ex-amoureux après un long hiatus, offerte en vidéo sur demande par le théâtre Duceppe. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de voir Le vrai monde ?, grand classique de Michel Tremblay, au Théâtre du Rideau Vert, il est toujours possible de le rattraper en captation. Finalement, la pièce GENDERF*CKER, de l’artiste trans Pascale Drevillon, récit identitaire sur les codes de la masculinité et de la féminité, sera offerte dès décembre sur Espace Libre.

Spectacles hybrides et virtuels

Signe que les temps changent, les Francos de Montréal (du 9 au 12 septembre) et le Festival international de jazz de Montréal (du 15 au 19 septembre) conservent un volet numérique, malgré les performances devant public. Pour la première fois, leurs spectacles extérieurs seront offerts gratuitement en webdiffusion, mais seulement en direct. Également, plusieurs grands noms de la scène et de la chanson, dont Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard, Laurence Jalbert, Mario Pelchat et Paul Piché, se raconteront dans L’histoire de mon théâtre et L’histoire de mes chansons, série de spectacles présentée et captée à la Place des Arts. Soyez aussi du rendez-vous musical Quand on aime on a toujours 20 ans, avec Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland et Louise Latraverse, offert en ligne du 6 au 21 novembre. Au petit écran, le rappeur Loud donnera un concert exclusif, le 23 octobre, sur les ondes de Télé-Québec, entouré de Charlotte Cardin, Alexandra Stréliski, Souldia, Lary Kidd et Ajust. En novembre, la chaîne télévisée présentera aussi BJM – Les Ballets Jazz de Montréal et Patrick Watson, qui fait suite au succès de Dance Me, consacré à Leonard Cohen. Finalement, mentionnons l’exposition virtuelle gratuite d’un autre succès monumental inspiré du chanteur montréalais, Leonard Cohen : Une brèche en toute chose, inaugurée en 2017 au Musée d’art contemporain.

Humour

Des nouveautés et des succès éprouvés : cet automne, Juste pour rire propose une fois de plus du contenu humoristique à consommer en ligne. D’abord, Laurent Paquin lance Setup, prémisse, punch, une balado qui s’intéresse au monde de l’humour et au métier d’humoriste. Chaque semaine, il recevra deux invités pour discuter de thèmes aussi variés que la vulgarité, la diversité en humour, les drames comme moyen de faire rire, etc. En outre, la diffusion des Grandes Entrevues de la petite relève, qui avait commencé pendant la dernière présentation du festival, se poursuit avec cinq nouveaux épisodes. Dans cette minisérie animée par Judith Lussier, de jeunes humoristes nous font découvrir leur passé et leur parcours. Pour finir, rappelons que les LIVE JMP présentés par Jean-Marc Parent continuent à raison d’un épisode d’une trentaine de minutes tous les troisièmes mercredis du mois.