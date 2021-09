Enthousiaste face à l'offre culturelle de la rentrée ? Vous êtes en bonne compagnie. Trois lecteurs de La Presse, passionnés par les arts vivants, ont accepté de partager leurs plans pour l'automne.

Robert MacDonald carbure aux sorties culturelles. Comptable pour le gouvernement, le Longueuillois assiste à un spectacle presque toutes les semaines depuis que les salles ont rouvert. Il prévoit poursuivre sur sa lancée cet automne.

Sa rentrée

S’il attend les sections de la rentrée culturelle des médias (dont celle-ci – on sent un peu la pression) pour faire son magasinage de billets, Robert MacDonald reste fidèle au Théâtre du Nouveau Monde (TNM). Il a vu sa première pièce de l’institution de la rue Sainte-Catherine Ouest dans le cadre d’un cours de théâtre au cégep… et il y est maintenant abonné depuis une trentaine d’années. Inutile de dire qu’Embrasse (de Michel Marc Bouchard) et Les reines (de Normand Chaurette) figurent à son programme de l’automne, tout comme Adieu Monsieur Haffmann (au Rideau Vert), les films Dune et No Time to Die, un des deux concerts de Genesis au Centre Bell en novembre et celui de The Killers au même endroit le 24 septembre… 2022 ! Il adore partager ses sorties culturelles avec sa blonde (avec qui il a vu sa première pièce du TNM… dans le cadre d’un certain cours de théâtre au cégep !) ainsi qu’avec des collègues et amis. Ils seront d’ailleurs huit pour voir, « ensemble », le spectacle inaugural de la saison du TNM.

Ses retrouvailles en salle

En juillet dernier, lorsqu’il a participé à une table ronde de lecteurs de La Presse, il disait être allé une fois au musée, quatre fois au cinéma, cinq fois au théâtre et avoir assisté à un concert depuis la réouverture des lieux culturels. Il a continué à ce rythme et s’est toujours senti en sécurité lors de ses sorties. Comment a-t-il trouvé son expérience des publics clairsemés (distanciation oblige) ? « Ça fait drôle… Il y a moins de transfert d’énergie [entre les artistes et le public], mais c’est mieux que rien du tout. » Celui qui a vu Zebrina, une pièce à conviction de François Girard au TNM pendant l’éphémère rentrée théâtrale de septembre 2020 explique : « D’être là avec Emmanuel Schwartz, c’était très touchant. Il semblait avoir besoin de nous voir, lui aussi, estime-t-il. J’ai trouvé que les gens remplissaient bien la salle, malgré le manque de spectateurs. Ça me donnait l’impression de participer à un évènement après avoir été restreint. »

Une rentrée « panier bleu », ça lui dit quoi ?

Robert MacDonald a souvent combiné voyage et sorties culturelles. Fan de U2, il a vu le groupe de Bono une quinzaine de fois dans le monde. Par la force des choses, cet amateur de concerts rock et de musique populaire ne prévoit pas répéter l’expérience dans un avenir prévisible. Que pense-t-il de cette rentrée où les artistes étrangers brilleront par leur absence de nos scènes (sauf exception) ? « J’ai hâte que les grands groupes [internationaux] reviennent à Montréal, mais ce que j’aime le plus, c’est le théâtre, l’opéra et la musique classique. Et je trouve qu’on est extrêmement choyés [en la matière] à Montréal. »

Propos recueillis par Frédéric Murphy, La Presse