Trésors de croque-livres

On adore le concept des croque-livres, ces petites boîtes communautaires dans lesquelles on peut laisser des bouquins et emporter ceux déposés par d’autres. Avec de la chance, on tombe parfois sur d’honorables romans ou de beaux livres jeunesse. Mais, mais, mais… on y déniche aussi à l’occasion des documents farfelus, causant sourires ou étonnement. Nous avons disséqué, à Montréal, le contenu d’une dizaine de boîtes de livres, lors d’une chasse au trésor légère et estivale. En voici les perles.