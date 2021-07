Plus vite, plus haut, plus mort offert en baladodiffusion

Une nouvelle balado du polar estival de La Presse, Plus vite, plus haut, plus mort, a été lancée, samedi, sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.

Léa Carrier La Presse

Narrée par l’actrice Émilie Bibeau et l’acteur Alexis Martin, l’histoire est le produit d’une équipe de chroniqueurs et de journalistes qui ont écrit des chapitres à tour de rôle. C’est le deuxième été consécutif que La Presse publie un polar estival dans ses pages, dont le dernier nous transporte en 1976, tout juste avant les Jeux olympiques de Montréal, et après la conquête de la Coupe Stanley par le Canadien. Le jeune enquêteur Baptiste Bombardier se retrouve au cœur d’une histoire enlevante qui met la ville sens dessus dessous. Les 6 épisodes comprennent les 26 chapitres.

