Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Léa Carrier La Presse

Josée Lapointe La Presse

André Duchesne La Presse

Sur vos écrans

Le Bal Mammouth, célébrer les jeunes

On ne le répétera jamais assez, les jeunes ne l’ont pas eu facile, cette année. C’est pourquoi le Bal Mammouth tient à les célébrer, une fois de plus, le temps d’une soirée éclatée, diffusée le vendredi 18 juin à 20 h sur Télé-Québec. Pour la deuxième année de suite, le duo composé de Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk reprend les rênes de l’animation, aux côtés de 25 autres personnalités publiques adorées des jeunes, dont Rita Baga, Sarah-Maude Beauchesne, Émilie Bierre, Roxane Bruneau, Charlotte Cardin, Simon Boulerice et Jay Du Temple. La soirée se déploiera sous forme de sketchs, chansons, moments cocasses, mais aussi touchants, consacrés à la jeunesse.

En salle

Une fleur de Nicolet à La Tulipe

PHOTO FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Nicolet

Le spectacle de Nicolet, projet mené par Étienne Hamel, sera présenté en supplémentaire à La Tulipe le 19 juin. L’auteur-compositeur-interprète sera accompagné par les quatre mêmes musiciens que sur le très riche album Dans la nuit lente qu’il vient de lancer : Étienne Côté à la batterie, Étienne Dupré à la basse, Guillaume Guilbault aux synthés et David Lagacé à la guitare. L’enrobage visuel est assuré par les projections de Charles-André Coderre, réalisateur de tous les clips de Nicolet.

En ligne

Fin de saison à l’Orchestre classique de Montréal

PHOTO FOURNIE PAR L’ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL Le guitariste canadien Adam Cicchillitti

Les amateurs de musique classique peuvent voir gratuitement en webdiffusion jusqu’au 22 juin le concert de clôture de la 82e saison de l’Orchestre classique de Montréal. Intitulé De Mozart à McCartney, le concert éclectique met en vedette le guitariste canadien Adam Cicchillitti et le bandonéoniste québécois Denis Plante. Au programme, des œuvres de Mozart (symphonie dite Jupiter), de Paul McCartney (pièces pour quatuor à cordes) et le Double concerto pour guitare et bandonéon de Piazzolla.

En salle

Parcours immersif avec la fanfare Pourpour

PHOTO DENIS MARTIN, FOURNIE PAR COUP DE CŒUR FRANCOPHONE La fanfare Pourpour

Un parcours immersif de 30 minutes offert à 10 spectateurs à la fois : on peut toujours compter sur la fanfare Pourpour pour proposer des expériences hors de l’ordinaire. Prévu initialement en novembre dans le cadre de Coup de cœur francophone, Les nacelles de Pourpour au cœur du Lion d’or réunira les 19 musiciens de la vénérable fanfare dont le noyau a été fondé il y a 40 ans, ainsi que les sept danseuses de la Cie des Sœurs Schmutt, ce jeudi entre 18 h et 21 h. Un moment qui promet d’être intense et festif, sous le signe de l’innovation et de la liberté.