Arts

Valérie Plante veut retrouver « la Montréal festive » cet été

Après un an et demi de pause forcée, le milieu culturel de Montréal se remet au travail. Et il met les bouchées doubles, puisque la mairesse Valérie Plante promet un été montréalais à la hauteur de sa réputation. Projets artistiques inédits, parcours extérieurs, animation de rue et cirque : voici un aperçu des évènements culturels qui investiront les parcs et les rues du centre-ville au cours des prochains mois.