Elisapie Isaac, Robert Charlebois, Jocelyne Saucier, André Brassard, François Girard et une douzaine d’autres artistes, gestionnaires du milieu culturel ou mécènes font partie des nouveaux membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, dont la liste complète a été dévoilée mercredi.

Alexandre Vigneault La Presse

Ces personnes sont honorées pour leur « contribution remarquable à l’essor et à la réputation d’excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l’étranger », précise le communiqué diffusé par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

La liste des nouveaux membres compte aussi la danseuse Anik Bissonnette, aujourd’hui directrice de l’École supérieure de ballet du Québec), la cinéaste Sophie Deraspe, le metteur en scène Denis Marleau, la flûtiste Claire Guimond, le producteur Jacques Primeau (Spectra, RBO, etc.), Joseph Nakhlé (Festival du Monde arabe et Orientalys, entre autres), le photographe Gabor Szilasi et le mécène Michel de la Chenelière.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La cinéaste Sophie Deraspe

« Au nom du Conseil, je tiens à exprimer notre immense admiration envers ces hommes et ces femmes qui ont révolutionné leur art et façonné la culture québécoise, et qui joignent aujourd’hui les rangs de l’Ordre des arts et des lettres du Québec », souligne Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

La liste dévoilée mercredi compte aussi les noms de Dena Davida (cofondatrice de Tangente, entre autres), Louise Déry (directrice de la Galerie de l’UQAM), Kinya Ishikawa (céramiste), Alain Mongeau (MUTEK) et, à titre posthume, Jacques Godin, qu’on a vu dans des centaines de films, de pièces et d’émissions de télévision au fil de sa longue carrière.