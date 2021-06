Radio-Canada OHdio a annoncé sa programmation d’été, et les amateurs de balados seront vraiment bien servis pendant la saison estivale.

Josée Lapointe La Presse

D’un portrait en quatre thèmes de Céline Dion pour ses 40 ans de carrière fait par un panel de fans/experts dans Céline c’est elle le boss ! aux deux premiers spectacles de Fred Pellerin, il y en aura beaucoup à se mettre sous la dent.

Les amateurs de Six degrés auront droit à un complément grâce au Journal de Léon. On découvrira cinq athlètes olympiques, qui ont été jumelés à un parrain ou une marraine (France Beaudoin et Jennifer Abel par exemple), dans Mon athlète à Tokyo. On pourra entrer dans des nouvelles littéraires de Natasha Kanapé Fontaine, Stanley Péan et Larry Tremblay dans Hors champs. On se remémorera les voix qui ont marqué l’histoire radio-canadienne dans Les voix de la tour. Il y aura aussi des histoires criminelles en quantité, un genre qui fonctionne toujours bien en balado, et beaucoup de contenu jeunesse, dont une aventure de l’Agent Jean.