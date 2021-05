Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

En salle : Mirabelle au Lion d’or

Mirabelle, c’est le nouveau nom d’artiste de l’autrice-compositrice-interprète Laurence Hélie, qui lançait il y a un an le doux et lancinant Late Bloomer, après presque 10 ans d’absence sur disque. La chanteuse à la voix aérienne sera sur la scène du Lion d’or le 29 mai à 19 h, devant un public en chair et en os, dans un spectacle mis en scène par Navet Confit. Que voilà une belle occasion de renouer avec les concerts en salle.

Billet sur le site du Lion d’or.

En salle : le retour des Échos, des Grands Ballets

PHOTO SASHA ONYSHCHENKO, FOURNIE PAR LES GRANDS BALLETS Les danseurs Eline Malègue et James Lyttle dans Fête sauvage, volume 1, par Hélène Blackburn

Le spectacle Échos, des Grands Ballets, est présenté jusqu’au 30 mai au Théâtre Maisonneuve. L’occasion de voir tout le talent des interprètes de la compagnie montréalaise dans des répertoires classiques et contemporains, avec ce spectacle qui se présente comme un florilège de courtes créations ou d’extraits de pièces, dont Fête sauvage, volume 1, une pièce créée par Hélène Blackburn. Quelques nouveautés s’ajoutent : un extrait du Lac des cygnes de Marius Petipa ou encore Ballet 101, courte pièce au ton humoristique créée par le chorégraphe Éric Gauthier.

En salle : lecture-spectacle de Coronavarius de Michel Tremblay

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La comédienne et directrice du Théâtre du Rideau vert, Denise Filiatrault

Cette année, le Théâtre du Rideau Vert diffusera son évènement-bénéfice sur le web. Il s’agit de la lecture-spectacle du plus récent texte de Michel Tremblay, Coronavarius, avec Denise Filiatrault et Gilbert Sicotte. La comédienne donnera vie à une femme vulnérable et désemparée d’être séparée de son mari atteint du coronavirus, incarné par Sicotte. « Pendant la première vague, je trouvais qu’on parlait beaucoup des aînés, mais qu’on ne leur donnait jamais la parole, qu’on n’avait pas leur version. Alors j’ai décidé d’essayer de leur donner la parole », résume Michel Tremblay à propos de son texte. L’évènement se terminera par une discussion entre l’auteur, les interprètes et l’animateur de la soirée, Charles Lafortune.

Le lundi 7 juin, à 18 h, en direct du Rideau Vert.

En ligne : un portrait-concert des Petits Violons

PHOTO RÉMI HERMOSO, FOURNIE PAR LES PETITS VIOLONS Marie-Claire Cousineau

Le bel ensemble Les Petits Violons, dirigé par Marie-Claire Cousineau, présentera dimanche à 16 h son dernier concert virtuel de la saison – les quatre précédents présentés cette année ont tout de même attiré 95 000 vues, un rayonnement plus qu’honorable. Au programme, un concert tourné le 9 mai à la salle Pierre-Mercure, auquel participe d’ailleurs Yukari Cousineau, ex-petit violon et aujourd’hui premier violon à l’OM, ainsi qu’un documentaire qui dévoile les coulisses de cette institution montréalaise qui fête ses 56 ans.

La webdiffusion est gratuite, sur la page Facebook des Petits Violons.

En ligne : pleins feux sur les finissants de l’École de danse contemporaine

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE L’EDCM Les finissants de l’EDCM présentent un spectacle.

En partenariat avec Tangente, l’École de danse contemporaine de Montréal présente en webdiffusion le spectacle de ses 17 finissants. Pour l’occasion, l’école de formation professionnelle en danse a fait appel à quatre chorégraphes d’ici, Andrea Peña, Andrew Turner, Sébastien Provencher et Heidi Strauss, qui ont pensé pour cette cohorte des créations originales, sous la direction artistique de Lucie Boissinot.

Webdiffusion en direct, les 27 et 28 mai à 18 h, ou en reprise, du 30 mai au 6 juin.

En salle : la pièce Ensemble au Diamant de Québec

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le Carrefour international de théâtre de Québec présente le nouveau spectacle de la compagnie DuBunker, Ensemble, au Diamant à Québec.

Huit ans après la création du jouissif NoShow, le Carrefour international de théâtre de Québec présente, en ouverture du festival, le nouveau spectacle de la compagnie DuBunker. Intitulée Ensemble, la proposition de Maxime Beauregard-Martin, François Bernier et Hubert Lemire est une réponse des arts vivants à la pandémie : « Ensemble, c’est une pièce sur bande sonore, où des histoires liées à la pandémie, basées sur des témoignages, se déversent dans le creux de notre oreille », écrit-on dans l’introduction à la pièce sur le site du Carrefour.

Présentée au Théâtre Le Diamant du 27 au 29 mai.

En ligne : le label Bravo vous dit bonjour

PHOTO SOLEIL DENAULT ET L’ÉLOI, FOURNIE PAR BRAVO Evelyne Brochu

Pour souligner son nouveau départ sous la direction de Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, le label Bravo Musique (ex-Dare to Care) présente le spectacle virtuel Bonjour Bravo, qui met en vedette autant ses nouveaux talents, comme Naomi et Thierry Larose, qu’une foule d’artistes diversifiés qui ont fait la force de cette maison de disques au cours des années. Ainsi, des numéros feront se rencontrer Gab Bouchard et Mon Doux Saigneur, Émile Bilodeau et Jérôme 50, Maude Audet et The Blaze Veluto Collection, et on pourra voir aussi Evelyne Brochu et bien sûr Cœur de pirate. La captation a été tournée en tableaux dans les bureaux de Bravo Musique et à la mairie de Verdun par la réalisatrice Soleil Denault, et est en vente sur le site lepointdevente jusqu’au 1er juin.

Déambulatoire : du cirque à Québec

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL La troupe Machine de Cirque dirigera le déambulatoire présenté lors du festival Jours de cirque.

L’École de cirque de Québec présentera, du 3 au 6 juin, le 17e festival Jours de cirque. Regroupées sur le thème « Rêver l’indomptable », les festivités incluent notamment la présentation du spectacle de la cohorte de finissants (intitulé Entre ici et chez toi) mis en scène par Olivier Lépine et des ateliers d’initiation au cirque pour la famille. Le 5 et le 6 juin, un déambulatoire extérieur mettra aussi en vedette 24 artistes de cirque et musiciens professionnels, sous la direction artistique de la troupe Machine de cirque.

Les activités sont offertes sur réservation.