On ne sait pas encore comment on célébrera la fête nationale du Québec cette année, mais on en connaît maintenant le visage : Marie-Mai. Habituée de cette célébration, la chanteuse a été présentée jeudi comme la porte-parole de l’année 2021 par le Mouvement national des Québécoises et Québécois, qui a aussi profité de l’occasion pour honorer les contributions d’Yvon Deschamps et de Judi Richards.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le couple a en effet reçu le prix Artisan de la fête nationale pour leur contribution non seulement à la vie artistique du Québec, mais aussi à la vie sociale, les deux s’étant dévoués pour améliorer le sort des enfants et des femmes, entre autres, ces dernières décennies.

« On ne s’habitue pas à ça et on ne s’y attend pas non plus. On fait ce qu’on fait parce qu’on aime ça, parce qu’on veut, mais ça fait plaisir, dit Yvon Deschamps avec un sourire dans les yeux. Ça fait plaisir que quelqu’un dise que tu n’as pas perdu ton temps, que tu as fait quelque chose qui valait la peine. » C’est le deuxième prix Artisan que partage Yvon Deschamps : en 2011, il avait reçu la même distinction en compagnie des autres artistes du spectacle 1X5 présenté en 1976.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Yvon Deschamps et Judy Richards

Judi Richards, elle, était à la fois perplexe et ravie de recevoir ce prix. Comme l’a expliqué Annie Deschamps, fille du couple, dans un monologue de présentation divertissant, sa mère ne comprenait pas pourquoi elle était honorée. Elle a donc rappelé la feuille de route de Judi Richards, venue d’Ontario en 1967, qui a été choriste de Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland et Harmonium, membre du groupe Toulouse, artiste en solo à partir de 1986 et bénévole infatigable.

Recevoir cet honneur revêt une signification toute particulière pour celle qui a été porte-parole de le fête nationale en 2013. C’est à ses yeux un signe qu’elle a été « adoptée » par les Québec. « C’est inattendu, c’est comme le couronnement. Ça fait 50 ans qu’on est ensemble ? demande-t-elle à Yvon Deschamps. Ça fait 50 ans que je bûche pour apprendre le français, l’écrire, m’impliquer auprès des gens… » Se faire dire ainsi qu’elle a contribué à la société la touche profondément.

Marie-Mai a quant à elle parlé de l’honneur qu’elle ressentait à être porte-parole de la fête nationale. Elle perçoit ce rassemblement comme une journée où on peut « mettre nos différends de côté, célébrer la différence, célébrer ce qui nous unis ». Le thème de la fête nationale 2021 dévoilé jeudi est « Tissé serré ». Une manière pour le Mouvement national des Québécoises et Québécois de souligner la solidarité, l’entraide… et la proximité forcée vécue par la population depuis le début de la crise sanitaire. Marie-Mai a d’ailleurs dit espérer que la fête nationale soit la lumière au bout du tunnel que nous venons de traverser.

Les centaines de célébrations de la fête nationale se tiendront en effet les 23 et 24 juin, juste avant que le gouvernement n’autorise des rassemblements extérieurs de 2500 personnes. En conséquence, une grande quantité d’évènements seront encore virtuels. Le grand spectacle, auquel participera notamment Marie-Mai, sera capté sur le terrain du Manoir Richelieu, à La Malbaie, et diffusé le 24 juin par les quatre grands réseaux de télévision québécois.

Louise Harel, présidente du Comité de la fête nationale du Québec à Montréal, a déjà indiqué mercredi qu’une célébration étalée sur cinq jours était prévue dans le Quartier des spectacles à Montréal. Les détails concernant les grands évènements doivent être dévoilés le 26 mai.