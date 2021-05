À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Immersion

Dans ce documentaire immersif (à écouter avec un casque d’écoute pour tout capter), on se rend à Vanuatu, archipel de 83 îles dans le sud du Pacifique (entre la Nouvelle-Calédonie et les îles Fidji). Là-bas, les changements climatiques ne sont pas de lointaines menaces. Il faut parfois évacuer l’île tellement le danger est imminent. Mais les habitants sont d’une résilience... Le son en 3D permet une expérience auditive vraiment chouette : on a l’impression que les gens nous parlent à l’oreille, on est sous la pluie, on sent presque le volcan gronder. L’heure est animée par le journaliste Akli Aït Abdallah et réalisée par Michel Montreuil. Dans le deuxième documentaire, sur la communauté de Grise Fiord, on se rend presque aux antipodes : on accompagne Daphné-Anne Olepika à la recherche de sa famille biologique au Nunavut, dans le nord du nord du Canada. Instructif et absolument dépaysant.

> Écoutez la balado

Beyries

IMAGE TIRÉE DU SITE DE BEYRIES Encounter

Pour accompagner le lancement de son album Encounter, Beyries s’est entretenue avec le journaliste Olivier Robillard Laveaux. Ensemble, ils abordent son processus de création et discutent de ce qui alimente sa créativité et son imagination : des expériences vécues, mais aussi des lectures, des séries télé et l’actualité en général. Il est également question d’écriture et, bien sûr, de la pression de sortir un deuxième album lorsque le premier (Landing) a connu un tel succès. Une conversation intimiste super intéressante.

> Écoutez la balado

The Improvement Association

IMAGE FOURNIE PAR LE NEW YORK TIMES The Improvement Association

En juillet dernier, le New York Times a acheté Serial Productions, boîte qui nous a donné les mémorables Serial et S-Town. Après l’excellente série Nice White Parents (qui sera portée à l’écran par HBO), elle revient avec The Improvement Association, enquête en cinq parties sur des allégations de fraude électorale en Caroline du Nord. C’est la journaliste Zoe Chace, anciennement productrice à This American Life, qui mène l’enquête. Les questions de classe et de race sont au cœur de l’histoire, comme c’est souvent le cas lorsqu’on parle de la vie politique américaine. On ne vous mentira pas, The Improvement Association n’est pas pour tout le monde. Le premier épisode est touffu et pas toujours facile à suivre si vous ne connaissez pas intimement la politique américaine. Mais si le sujet vous intéresse, vous serez récompensé.

> Écoutez la balado (en anglais)

I Am All In with Scott Patterson

IMAGE FOURNIE PAR IHEART RADIO I Am All In with Scott Patterson

Les fans de Gilmore Girls seront ravis. Depuis le 3 mai, Scott Patterson – alias Luke Danes – anime une balado entièrement consacrée à cette série culte, à l’affiche de 2000 à 2007. I am all in, c’est la déclaration que fait le personnage de Luke à Lorelai Gilmore. L’acteur y reviendra puisqu’il a regardé (pour la première fois de sa vie, nous dit-on) les 154 épisodes et les 4 films. Il les commentera, les analysera et s’entretiendra également avec des acteurs de la série. Dans le premier épisode, il reçoit le Québécois Yanic Truesdale, qui jouait le rôle de Michel Gerard. Bien sûr, on espère aussi entendre Rory et Lorelai Gilmore !

> Écoutez la balado (en anglais)