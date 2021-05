Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur le web

La culture asiatique à l’honneur au festival Accès Asie

Jusqu’au 29 mai, le festival Accès Asie propose une foule d’activités autour des cultures asiatiques. Le 15 mai, la performance participative Approchez, je vous raconterai ce que j’ai oublié, d’An-Laurence Higgins, sera présentée gratuitement en ligne. L’artiste y raconte l’histoire de son adoption, de sa naissance en Chine jusqu’à son arrivée au Québec. Le 27 mai, deux pièces de théâtre feront aussi l’objet de lectures : Trace de Jeff Ho et Hors Médée de Tamara Nguyen. Aussi, en vrac : spectacles de danse et de musique, exposition, atelier de théâtre d’ombres pour les enfants et double cérémonie du thé.

En salle

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE CANNES Carne y Arena

Des supplémentaires pour Carne y Arena d’Iñárritu

Dernière chance pour ceux qui n’ont pu s’y rendre. Le Centre PHI annonce des supplémentaires pour Carne y Arena, expérience de réalité virtuelle réalisée par le cinéaste Alejandro G. Iñárritu où l’on est immergé dans le parcours de réfugiés du Mexique et d’Amérique centrale. L’installation sera présentée à L’Arsenal, à Montréal, jusqu’au 15 août prochain.

En ligne

PHOTO TIRÉE DU SITE HERVEDEMERS.COM Une scène du film Une fois la poussière retombée

Festival international du film d’histoire de Montréal

Des courts, moyens et longs métrages de fiction, d’animation ou documentaires provenant de 11 pays seront présentés du 12 au 23 mai au Festival international du film d’histoire de Montréal. Parmi les titres à voir, notons le court métrage Une fois la poussière retombée d’Hervé Demers, consacré à l’histoire et à l’avenir de la municipalité d’Asbestos, récemment rebaptisée Val-des-Sources, Bâtiment 7 de Jacinthe Moffatt, qui évoque la réappropriation d’un vestige industriel par les gens de Pointe-Saint-Charles, ou encore Le ciel est à elles, où il est question d’aviation au féminin.

En ligne

PHOTO LAURENCE LABAT Claude Dubois

L’histoire de mes chansons avec Claude Dubois

La très agréable et pertinente série L’histoire de mes chansons met la lumière cette fois-ci sur l’immense répertoire de Claude Dubois. L’auteur-compositeur-interprète répondra donc aux questions de l’animatrice Monique Giroux, alors que de nombreux invités — Bruno Pelletier, Guy Nadon, Luce Dufault, 2Frères, Guylaine Tanguay, Marie-Josée Lord et Matiu — viendront interpréter quelques-unes de ses plus belles chansons. En direct le 6 mai à 20 h, puis sur demande jusqu’au 9 mai.

En ligne

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Marc Hervieux

Marc Hervieux… dans votre salon

Pour souligner la fête des Mères, Marc Hervieux propose le spectacle Nostalgia. Le chanteur sera accompagné de huit musiciens dirigés par Gilbert Fradette dans cette prestation virtuelle et intime diffusée le 8 mai sur la plateforme Live dans ton salon. Le ténor interprétera une sélection de chansons extraites des deux derniers albums où il revisite son passé musical. Cette performance fait suite à la sortie la semaine dernière de son album de reprises Nostagia 2.

En ligne

PHOTO TIRÉE DU SITE IMDB Une scène du documentaire Québékoisie

Rétrospective Carrier-Higgins sur Tënk

Avec leur film Errance sans retour, Mélanie Carrier et Olivier Higgins ont réalisé un score parfait la semaine dernière en décrochant cinq sélections dans les cinq catégories du cinéma documentaire au prochain gala Québec Cinéma. Or, leur travail est justement mis en valeur sur la plateforme de cinéma documentaire Tënk avec une courte rétrospective de leurs films. On pourra ainsi voir leurs documentaires Asiemut, qui raconte leur voyage à vélo de 8000 km entre la Mongolie et l’Inde, Rencontre et Québékoisie.

En salle et en ligne

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÈNEMENT Affiche du premier cabaret littéraire queer de Montréal

Un premier cabaret littéraire queer

Le premier cabaret littéraire queer de Montréal sera lancé samedi à 17 h 30 à la maison de la culture Janine-Sutto, à quelques jours de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie (17 mai). Pendant 90 minutes, six plumes et voix de la communauté LGBTQ+ prendront le micro pour présenter textes, poèmes, extraits de romans, slams et contes : Simon Boulerice, Gabrielle Boulianne-Tremblay, Laura Doyle Péan, Chloé Savoie-Bernard, Isabelle St-Pierre ainsi que Samuel Larochelle, producteur, animateur et instigateur de l’évènement. La soirée sera diffusée sur le web, du 10 au 20 mai.

Sur le web

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La porte-parole du festival Vue sur la relève, Viviane Audet, chanteuse et pianiste.

Vue sur la relève célèbre ses 25 ans

Le festival Vue sur la relève, qui se déroule jusqu’au 18 mai, est présenté de manière entièrement virtuelle cette année. L’évènement, dont la porte-parole est la talentueuse artiste multidisciplinaire Viviane Audet, présente pour son 25e anniversaire pas moins de 25 jeunes artistes pratiquant toutes sortes de formes d’art, que ce soit la danse, le théâtre, la musique, la chanson ou le conte. Tous les spectacles sont accessibles en ligne pour la modique somme de 25 $.