Après six saisons à la barre de la quotidienne Aujourd’hui l’histoire, sur les ondes d’ICI Première, l’animateur Jacques Beauchamp annonce qu’il quittera ses fonctions pour relever un nouveau défi.

Simon Chabot

La Presse

« Je suis extrêmement fier de tout ce qu’on a accompli à Aujourd’hui l’histoire, déclare l’animateur dans un communiqué envoyé jeudi par Radio-Canada. Après six ans, je ressens le besoin de relever un nouveau défi et d’explorer d’autres horizons. »

En place jusqu’à la fin de l’actuelle saison, Jacques Beauchamp aura animé plus de 1000 épisodes d’Aujourd’hui l’histoire. L’émission phare d’ICI Première, selon les mots de Caroline Jamet, directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal, sera de retour pour une septième saison l’automne prochain. Le nom du remplaçant de Jacques Beauchamp et sa nouvelle affectation à Radio-Canada seront annoncés plus tard.