Arts

Couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval

Une annonce qui complique tout pour les salles de spectacles et les cinémas

Les jours se suivent et les consignes se resserrent pour les salles de spectacle et de cinéma de Montréal et de Laval, au point que certaines d’entre elles envisagent fermetures et annulations même si Québec ne les impose pas… pour l’instant.