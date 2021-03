Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Josée Lapointe

La Presse

André Duchesne

La Presse

Au Musée : du flamenco au MBAM

Le Musée des beaux-arts de Montréal ouvre ses portes au flamenco, cette danse originaire de l’Andalousie, où se mêlent les influences musicales arabes, juives, gitanes. Delphine Mantha (danse), Alvaro Echanove (chant) et Caroline Planté (guitare) proposent un tour d’horizon de cette fascinante discipline, dans sa plus pure tradition, lors d’un concert-conférence. On peut visionner le tout jusqu’au 27 mars en achetant son billet en ligne au coût de 15 $.

À la Cinémathèque : Parasite en noir et blanc

IMAGE TIRÉE D’IMDB La Cinémathèque québécoise projettera une version en noir et blanc de Parasite, à 13 h samedi.

Deux films qui ont marqué les années 2019 et 2020 à leur façon seront projetés ce samedi à la Cinémathèque québécoise. D’abord, à 13 h, on pourra voir une version en noir et blanc de Parasite, ce drame sud-coréen de Bong Joon-ho qui a dominé l’édition 2020 de la soirée des Oscars en remportant quatre prix, dont ceux du meilleur film et du meilleur film international. À 16 h, voyez The 20th Century du Montréalais Matthew Rankin. D’une facture visuelle très singulière, cette satire politique nous transporte dans le monde très imagé du jeune William Lyon Mackenzie King qui rêve de devenir premier ministre du Canada.

Sur vos écrans : hommage à Piazzolla

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Astor Piazzolla en spectacle à Montréal en 1986

Le 11 mars, le grand maître du tango Astor Piazzolla aurait eu 100 ans. Pour célébrer cet anniversaire, l’ensemble I Musici présentera, sous la direction du jeune chef Nicolas Ellis, un concert virtuel intitulé Feliz cumpleaños, Astor ! qui sera diffusé le 19 mars à 16 h en direct de l’église St. Jax, à Montréal. Les 15 musiciens partageront la scène avec le bandéoniste membre du groupe Quartango Jonathan Goldman, qui est aussi musicologue et spécialiste de l’œuvre immense de Piazzolla. Le spectacle sera disponible ensuite en différé jusqu’au 21 mars.

Sur vos écrans : danse en trois temps

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC La pièce Vraiment doucement par la compagnie Rubberband

C’est un rendez-vous au sommet que propose Télé-Québec le 19 mars à 22 h (en rappel le 21 mars à 21 h 30 puis en rattrapage gratuit sur le web) avec le triptyque Danse en trois temps, qui réunit trois talentueux chorégraphes québécois et leurs créations, pour une soirée sous le signe de la danse contemporaine. Le danseur étoile du Ballet national du Canada et désormais chorégraphe Guillaume Côté y dansera un pas de deux original, Naraka, aux côtés de Maude Sabourin des Grands Ballets Canadiens. Ensuite, on pourra admirer le travail hybride de Victor Quijada, à la tête de la compagnie Rubberband, dans la pièce Vraiment doucement. Finalement, Louise Lecavalier revisite en format solo sa création pour deux So Blue.

En spectacle : Ian Kelly au Palais Montcalm

PHOTO MARTIN GIRARD, FOURNIE PAR LE PALAIS MONTCALM Ian Kelly

Le sympathique chanteur folk Ian Kelly profitera de la belle salle du Palais Montcalm à Québec pour présenter un rare spectacle. Il y interprétera des chansons de son plus récent album, Long Story Short, mais aussi de plus vieilles pièces de son répertoire. Il sera pour l’occasion entouré de son band – il y aura une contrebasse, un piano, un marimba – et aussi d’un quatuor à cordes. Le concert a lieu devant public le 24 mars à 19 h, avec webdiffusion en direct.

Au théâtre : La meute, reprise au Centaur

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Catherine-Anne Toupin

Dès le premier jour de la réouverture des théâtres, le 26 mars, le Centaur Theatre reprendra la pièce Mob (adaptation de La meute) de Catherine-Anne Toupin. La pièce créée en français en 2018 avait été montée l’an dernier sur la scène anglophone dans une mise en scène d’Andrew Shaver, avant d’être interrompue pour cause de pandémie. La pièce fait le récit du personnage de Sophie, qui perd son emploi dans des circonstances troubles et qui se liera au propriétaire d’un gîte nommé Martin, et sera donc reprise à partir du 26 mars, le temps de huit représentations. Les billets seront mis en vente dès midi, vendredi.

