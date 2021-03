Nos révélations de jeudi sur un climat de travail jugé toxique ont créé une onde de choc à la station de Radio-Canada à Québec. En pleine gestion de crise, la haute direction à Montréal conserve sa décision de lancer un processus de conciliation, en plus de maintenir en poste ses quatre principaux cadres.

Richard Therrien

Le Soleil

Le Soleil révélait jeudi avoir recueilli une douzaine de témoignages d’employés et d’ex-employés de la station de Radio-Canada à Québec, selon qui ce climat « toxique » perdurerait depuis plusieurs années à l’interne. Nous avons aussi mis la main sur un rapport du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada, réunissant les témoignages de plus d’une trentaine de personnes, qui affirment notamment avoir été la cible d’insultes, de commentaires dégradants et d’attitudes méprisantes.

> Lisez l’article complet sur le site internet