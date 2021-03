Sondages Numeris

Trimestre historique à ICI Première, le 98,5 garde le cap

La station ICI Première poursuit sur sa lancée et conclut le meilleur trimestre d’hiver de son histoire, d’après les plus récents sondages Numeris, pour la période du 30 novembre 2020 au 28 février 2021. La station solidifie sa deuxième position au palmarès des stations les plus écoutées de la région de Montréal, acquise l’automne dernier. Le 98,5 FM se positionne encore et toujours grand premier au classement.