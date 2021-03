La station ICI Première poursuit sur sa lancée et conclut le meilleur trimestre d’hiver de son histoire, d’après les plus récents sondages Numeris, pour la période du 30 novembre 2020 au 28 février 2021. La station solidifie sa deuxième position au palmarès des stations les plus écoutées de la région de Montréal, acquise l’automne dernier. Le 98,5 FM se positionne encore et toujours grand premier au classement.

Marissa Groguhé

La Presse

La comparaison avec les chiffres dévoilés à pareille date l’an dernier atteste d’une légère baisse dans les parts d’écoute pour la troisième station du classement, Rythme (de 14,8 % des parts à 13,8 %), tandis que le 98,5 FM garde le cap (de 20 % à 20,9 %). On observe un essor du côté d’ICI Première (de 12,1 % à 14,7 %), qui bat ainsi son propre record historique pour le trimestre hivernal.

Cette hausse marquée pour ICI Première est notamment attribuable à « un lien renforcé avec l’auditoire et une capacité à aller en chercher, de nouveaux auditeurs », selon Caroline Jamet, directrice générale de la radio de Radio-Canada, qui s’est dite « ravie », au nom de son équipe, des résultats annoncés.

La radio est un médium d’accompagnement, et je pense que pendant cette année très particulière, grâce à la richesse des contenus, la variété des sujets couverts pendant l’année, on accompagne les auditeurs, on leur donne de la perspective, on les informe et on les divertit. Caroline Jamet, directrice générale de la radio de Radio-Canada

Les nombreux changements à la programmation effectués l’an dernier ont été payants, et les équipes ont su bien s’adapter pour produire des émissions de radio dans des conditions dictées par la pandémie, croit Mme Jamet. Notons qu’ICI Musique termine également la meilleure saison de son histoire, doublant sa part de marché par rapport à l’hiver dernier (de 2,4 % à 4,9 %).

Paul Arcand et À la semaine prochaine dominent toujours

Toujours au chapitre des parts d’écoute, Rouge perd des plumes, passant de 10,5 % à l’hiver 2020 à 7,5 % pour la période actuelle. La station WKND, lancée l’été dernier, continue de tailler sa place et récolte cet hiver 2,3 % du marché.

En plus de la hausse globale dans ses parts d’écoute, ICI Première classe cinq de ses émissions parmi les dix plus écoutées de la saison, contre trois pour le 98,5 FM. À la semaine prochaine, l’émission la plus populaire de la chaîne, se classe au premier rang de sa case, de 11 h à midi, le samedi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Paul Arcand

Puisqu’il faut se lever, animée par Paul Arcand au 98,5 FM, se classe quant à elle bonne première dans sa plage horaire matinale en semaine.

« En cette période de grande crise, la radio parlée prend tout son sens pour démystifier le vrai du faux et donner une voix aux auditeurs, a indiqué Pierre Martineau, vice-président du réseau parlé et directeur général du 98,5, dans un communiqué. Les équipes en ondes et hors d’ondes travaillent très fort pour être au service du peuple. Ces résultats sont le meilleur bulletin que nous pouvions avoir pour nous donner l’énergie de continuer. »