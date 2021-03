Un nouvel espace événementiel à ciel ouvert, conçu par C3 Events et Total Events, ouvrira ses portes en juin 2021 au coeur de Montréal, afin d’accueillir mariages, concerts et galas en toute sécurité.

Léa Carrier

La Presse

Après le Ciné-Parc Royalmount, les deux firmes événementielles ont collaboré de nouveau pour l’élaboration du Jardin Royalmount, situé au coin des rues Royden et Royalmount. L’espace, qui s’étend sur une surface de 19 000 pieds carrés, dont un pavillon recouvert de 8000 pieds carrés, pourra accueillir des centaines de convives, tout en respectant la distanciation sociale.

« Après avoir traversé un été et un automne en sachant comment les gens désirent célébrer et se divertir, tout en se rassemblant dans cette nouvelle réalité, nous savons exactement comment mettre sur pied une expérience d’une façon sécuritaire qui répondra à toutes les recommandations du gouvernement », ont indiqué les partenaires Adam Bultz et Lorne Levitt dans un communiqué de presse.

Transformable, le site se veut accessible pour des évènements de tout genre, comme des mariages, des concerts et des galas de bienfaisance, et ce jusqu’à la fin de l’automne 2021.