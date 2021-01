Les frères acteurs Shamier Anderson (à gauche) et Stephan James

(Toronto) Après avoir lancé la Black Academy au début de décembre, les frères acteurs Shamier Anderson et Stephan James planifient maintenant une remise de prix pour célébrer et mettre en lumière le talent des artistes et athlètes noirs à travers le Canada.

Victoria Ahearn

La Presse Canadienne

Mais l’obtention d’un soutien financier représente un défi, ont-ils confié.

Les deux artistes, qui ont grandi à Toronto, disent vouloir présenter le gala, qui serait diffusé en direct à l’échelle nationale, dans la seconde moitié de 2022, afin de pouvoir accueillir un public, espérons-le, sans crainte de propager la COVID-19.

La Black Academy s’est associée à Insight Productions pour la cérémonie, qui célébrera les talents noirs anglophones et francophones du cinéma, de la télévision, de la musique et de la culture, mais aussi du sport.

Bien que le Fonds des médias du Canada ait déjà fourni un soutien financier à la Black Academy, l’organisation a besoin d’investissements supplémentaires.

Les organisateurs ont eu « beaucoup de rencontres », mais l’argent n’est pas venu, a déclaré M. Anderson, vu notamment dans la série Wynonna Earp, le thriller de science-fiction Stowaway et le film Bruised, réalisé par Halle Berry.

« Il y a des entités corporatives, certaines de ces personnes, qui se présentent lors du Mois de l’histoire des Noirs pour avoir des relations ponctuelles et des projets ponctuels, comme si elles disaient : “Hé, nous voulons vous soutenir, car cela fait partie de notre mandat” », a-t-il ajouté en entrevue. « Et pour nous, nous ne sommes pas noirs que pendant 28 jours, le mois le plus court de l’année. Être Noir, c’est toute l’année. »

Les catégories de prix, les jurés et le processus de soumission pour le gala seront annoncés à une date ultérieure.

MM. Anderson et James seront les producteurs exécutifs de la soirée, aux côtés de John Brunton, Shannon Farr et Lindsay Cox d’Insight Productions, qui a travaillé sur de nombreux galas et émissions télévisées.

La télédiffusion inclura des remises de prix, des performances et des hommages en l’honneur des artistes noirs établis et émergents.

M. Anderson qualifie l’évènement de « révolutionnaire et historique ».

« Ce sera le premier du genre au Canada, à l’échelle nationale. C’est un peu fou quand vous dites que ce sera le premier, en 2021. Cela vous fait réfléchir pendant une minute : pourquoi ? », a déclaré l’acteur.