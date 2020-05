Monique Mercure (1930-2020) : le milieu culturel perd un feu vibrant

Monique Mercure nous a quittés dimanche à l’âge de 89 ans. Une femme forte, aimante et énergique. Grande actrice et très grande tragédienne, elle a été pour bien des interprètes un modèle de détermination et d’exigence. La Presse a recueilli des réactions du milieu culturel, en deuil d’une de ses meilleures ambassadrices.