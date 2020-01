Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Josée Lapointe

La Presse

André Duchesne

La Presse

Marie Tison

La Presse

Alexandre Vigneault

La Presse

CHANSON : Complainte pour Catherine

Le 18 janvier marquait les 10 ans de la mort de Kate McGarrigle. Pour célébrer son œuvre et rendre hommage à celle qui aurait fêté ses 74 ans le 6 février, le clan familial se retrouvera autour de ses deux célèbres enfants, Rufus et Martha Wainwright, ainsi que de sa sœur Anna McGarrigle, avec qui elle a formé un formidable duo créatif pendant des décennies. Une soirée qui s’annonce pleine d’émotion et de vie, comme seule la bande des Wainwright et McGarrigle est capable de concocter. — Josée Lapointe, La Presse

Complainte pour Catherine, au Théâtre Maisonneuve le 5 février

IMAGE FOURNIE PAR TRAVELLING DISTRIBUTION Un scène du film Brotherhood

CINÉMA : les courts métrages nommés aux Oscars

À l’approche de la 92e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 9 février, le Cinéma du Parc présente de nouveau, cette année, trois programmes réunissant les courts métrages retenus finalistes dans trois catégories : films de fiction, films d’animation et films documentaires. Des œuvres du Canada, de la France, de la Chine, de la Belgique et des États-Unis sont ici rassemblées. Le programme des courts métrages de fiction comprend Brotherhood de la Montréalaise Meryam Joobeur. Au total, 347 minutes de cinéma à voir à travers 14 courts.

Dès vendredi dans la programmation régulière du Parc

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DU FILM DE MONTAGNE DE BANFF Scène du film Spectre Expedition : Mission Antartica

Cinéma : un rendez-vous pour ceux qui aiment l’aventure

Chaque année, la tournée du Festival du film de montagne de Banff attire des milliers d’amateurs de plein air. Cette année, le programme est particulièrement diversifié avec des courts métrages sur l’alpinisme, l’escalade, la course en sentier, le vélo de montagne, le kayak d’eau vive et le surf d’hiver. On va du Canada au Pakistan en passant par l’Afrique du Sud, la Californie, l’Inde, l’Écosse et l’Antarctique. Le festival s'est ouvert la semaine dernière à Montréal et se poursuit jusqu’au début de mars dans diverses villes du Québec, y compris Kuujjuaq.

PHOTO MARINA TOMAS ROCH, FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS TRAQUEN’ART Los Aurora

Danse : Los Aurora

Ils sont cinq, ils sont de Barcelone et ils donnent un sérieux coup de fouet au flamenco. Ce n’est pas un hasard : le quintette est passé par Taller de Músics, institution catalane qui pousse l’exploration et la modernisation des musiques espagnole et catalane. Ce renouveau, chez Los Aurora, passe par la fusion du flamenco avec un jazz assez enlevant. L’ensemble compte notamment sur le chant puissant et habité du chanteur Pere Martínez et le danseur José Manuel Álvarez. Los Aurora ne fait pas que redessiner les frontières du flamenco traditionnel, il en élargit également les possibilités narratives et théâtrales.

Au Gesù, le 2 février