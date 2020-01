Ténèbre: le démantèlement de l’homme blanc ★★★★½

C’est une histoire où s’entremêlent érotisme et meurtre, ténèbres et lumière, passion et terreur. Avec Ténèbre, le jeune auteur Paul Kawczak signe un premier roman hypnotique qui nous mène aux abords de l’abysse terrifiant d’un monde déchu, façonné par les mains tachées de sang de l’homme blanc occidental. Une lecture dont on ne sort pas indemne.