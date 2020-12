Le 98,5 FM reste station la plus écoutée de la région de Montréal, avec des parts de marché plus importantes qu’à pareille date l’an dernier, d’après les plus récents sondages Numeris. Les stations ICI Première (2e rang) et Rythme FM (3e rang) suivent dans le palmarès.

Marissa Groguhé

La Presse

ICI Première classe de nouveau cinq de ses émissions dans le top 10 des programmes les plus écoutés pour la période automnale, du 31 août au 29 novembre.

L’émission À la semaine prochaine (ICI Première) dépasse Puisqu’il faut se lever (98,5) au premier rang du classement. Les faits d’abord, Désautels le dimanche et Samedi et rien d’autre, trois émissions d’ICI Première, occupent respectivement les 3e, 4e et 5e positions dans le classement des programmes les plus populaires.

Parts de marché des stations

*98,5 FM : 20,8

ICI Première : 15,6

Rythme FM : 13,5

CKOI : 9,4

Rouge FM : 8,4

Énergie : 8,3

ICI Musique : 4,3

WKND : 1,7

Les émissions les plus écoutées

1. À la semaine prochaine

2. Puisqu’il faut se lever

3. Les faits d’abord

4. Désautels le dimanche

5. Samedi et rien d’autre

6. Drainville PM

7. Isabelle

8. Midi info

*Période du 31 août au 29 novembre, Tous 2 ans +, pour le marché francophone montréalais.