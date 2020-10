Décès d’Alain Rey, roi des dictionnaires Le Robert

(Paris) « Âme » des dictionnaires Le Robert, Alain Rey, décédé à Paris dans la nuit de mardi à mercredi à l’âge de 92 ans, a dépoussiéré la lexicographie, donnant vie et couleurs aux mots et considérant ses « dicos » comme des observatoires, et non des conservatoires, de la langue française.