Rashida Jones et Bill Murray dans On the Rocks, un film de Sofia Coppola.

Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur les plateformes : On the Rocks

Dix-sept ans après Lost in Translation, Bill Murray retrouve la réalisatrice Sofia Coppola dans une histoire où il incarne le père un peu excentrique d’une romancière (Rashida Jones) ayant du mal à trouver ses assises. Empruntant le ton d’une douce comédie, la cinéaste, aussi auteure du scénario, propose un film qui se savoure comme un film de Woody Allen de la plus belle période, tout en posant sur ses personnages un regard à la fois mûr et plus léger. Elle illustre aussi très bien l’espèce de décalage entre un homme dont le modus operandi n’a pratiquement pas changé au fil des ans, et le monde d’aujourd’hui. En ces temps de pandémie et de confinement, l’impression d’être plongé dans la magie de Manhattan ne peut déplaire non plus. Dès le 23 octobre sur Apple TV (iTunes).

Sur les plateformes : Kim Kardashian se dévoile chez Letterman

PHOTO MARIO ANZUONI, ARCHIVES REUTERS Kim Kardashian

La série Netflix animée par David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction, est de retour depuis mercredi pour une troisième série d’entrevues. La première invitée du présentateur chevronné est la vedette de téléréalité et femme d’affaires Kim Kardashian. La star américaine abordera entre autres sujets le procès d’O. J. Simpson, le cambriolage à main armée dont elle a été victime à Paris, ses études de droit, ainsi que sa visite à la Maison-Blanche de Donald Trump. L’entretien de 45 minutes est le premier de quatre épisodes. Robert Downey Jr, Dave Chappelle et Lizzo sont les autres invités de la saison. D’après Netflix, Robert Downey Jr discute de son enfance et de ses problèmes de dépendance, Dave Chappelle se livre sur sa carrière et sa famille, tandis que Lizzo se confie notamment sur sa musique, son travail avec Prince et les récentes manifestations populaires.

Sur le web : La Bohème en webdiffusion

PHOTO FOURNIE PAR L’OPÉRA DE MONTRÉAL France Bellemare (Mimi) et Luc Robert (Rudolfo) dans La Bohème.

À compter de mercredi soir (19 h 30) et jusqu’au 5 novembre (23 h 59), voyez ou revoyez en webdiffusion gratuitement l’opéra La Bohème, de Giacomo Puccini. C’est avec ce spectacle que l’Opéra de Montréal amorce sa saison de diffusion en ligne. Créée en 2011 et reprise en 2017 pour le 375e anniversaire de Montréal, cette production met en vedette les Québécois France Bellemare (Mimi) et Luc Robert (Rudolfo). Ils sont entourés de Lucia Cesaroni, Justin Welsh, Christopher Dunham et plusieurs autres. Prière de s’inscrire sur le site de l’OdM pour voir le concert.

> Consultez le site de l’événement

Sur le web : La grande traversée poétique

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Jean Désy participe à La grande traversée poétique.

Dans le cadre du festival Québec en toutes lettres, se tiendra à partir du 23 octobre à 20 h La grande traversée poétique, un évènement gratuit en continu d’une durée de 12 heures qui réunira près de 200 poètes du Québec, du Canada et de l’international, pour un total de 20 pays. Des poètes comme Vanessa Bell, Jean Désy, Nora Atalla et Laura-Doyle Péan y liront leurs écrits, principalement en français, parfois en anglais ou en version bilingue, offrant une véritable traversée de nuit. Le tout sera diffusé en direct sur la page Facebook de l’évènement et des organisations partenaires, puis en rediffusion pendant 48 heures.

> Consultez le site web du festival

> Consultez la page du festival

Sur le web : lecture du nouveau Galluccio

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE At the Beginning of Time est une lettre d’amour de Steve Galluccio à son défunt mari, mort l’an dernier des suites de l’alzheimer.

Avec sa pièce créée en français chez Duceppe, Mambo Italiano, Steve Galluccio a signé le plus grand succès de l’histoire du Centaur, au début des années 2000. La compagnie anglo-montréalaise renoue avec l’auteur en diffusant sur le web une lecture publique de son nouveau texte, At the Beginning of Time. La pièce est une lettre d’amour de Galluccio à son défunt mari, qui s’est éteint l’été dernier des suites de l’alzheimer. Et aussi une comédie douce-amère sur le phénomène du vieillissement au sein de la communauté LGBTQ. On peut voir la lecture publique, qui met en scène quatre acteurs dirigés par Jackie Maxwell, jusqu’au 28 octobre sur le site du Centaur Theatre.

> Consultez le site de l’événement (en anglais)

À la télé : Paul Gauguin sur Planète+

PHOTO TIRÉE D’IMDB Une scène de Paradise Found

La chaîne Planète+ poursuit sa série Fiction + Documentaire consacrée à six personnages de l’histoire avec, ce samedi dès 19 h, la projection de deux œuvres consacrées au peintre Paul Gauguin. Mettant en vedette Kiefer Sutherland, le long métrage de fiction Paradise Found, de Mario Andreacchio, porte sur l’intérêt du peintre pour les voyages, qui le conduira aux Marquises. Suivra le documentaire Gauguin : je suis un sauvage, de Marie-Christine Courtès. La série se poursuivra le 31 octobre avec deux films sur l’écrivaine Marguerite Duras et le 7 novembre avec une soirée consacrée à Auguste Rodin.

Sur le web : un concert virtuel de Billie Eilish

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Billie Eilish, lors d’un concert à la Place Bell de Laval, à l’été 2019

Billie Eilish présentera samedi son concert « virtuel, multidimensionnel, interactif et immersif », intitulé Where Do We Go ? The Livestream. Le spectacle sera filmé en direct de sa ville natale, Los Angeles, et sera diffusé sur le site internet de la chanteuse. Les détenteurs de billets pourront voir la performance en direct, puis la visionner à leur guise pendant 24 heures. Sur scène, Eilish sera accompagnée de son frère Finneas et de son batteur Andrew Marshall. Des écrans DEL tout autour de la scène et de multiples caméras permettront un effet trois dimensions et un visuel imposant. Le concert débutera à 18 h (heure de l’Est), mais un évènement spécial sera lancé dès 17 h. Il sera alors possible de voir en exclusivité des extraits du documentaire d’Apple TV+ sur Billie Eilish, The World’s a Little Blurry. Les billets pour assister à l’évènement virtuel sont en vente sur le site de l’artiste.

> Consultez le site de l’événement (en anglais)

Sur le web : Yvon Deschamps de retour pour la cause

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Le « père des humoristes » Yvon Deschamps donnera un spectacle virtuel sur l’espace Yoop vendredi soir.

Le mythique humoriste Yvon Deschamps montera sur scène après 15 ans d’absence pour célébrer ses 85 ans, mais surtout pour amasser des fonds au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud. Un spectacle à ne pas manquer qui mettra également en vedette François Bellefeuille, Pierre Hébert, Maude Landry, Laurent Paquin, Martin Petit, Mario Jean et Rosalie Vaillancourt. Sa femme Judi Richards et leurs filles, Annie, Karine et Sarah-Émilie Deschamps, seront également là pour rendre hommage à leur père. Bon 85e Yvon Deschamps !, vendredi dès 19 h 30 sur l’espace Yoop.

> Consultez le site de l’événement