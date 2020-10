Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Sur les plateformes : une utopie américaine

Signée par le cinéaste et scénariste oscarisé Spike Lee, la captation du spectacle American Utopia, de David Byrne, faite en 2018 sur Broadway, est diffusée à compter de samedi à 20 h sur HBO et Crave. Ce documentaire musical, qui, en septembre, a ouvert la version en ligne du festival de cinéma de Toronto (TIFF), met en scène non seulement l’ancien leader des Talking Heads, mais aussi 11 artistes de partout dans le monde. Ils y interprètent des pièces de l’album de Byrne qui porte son nom, d’autres de ses anciens albums solos et quelques morceaux de l’époque des Talking Heads. Le documentaire est « un modèle du genre », disait notre collègue Marc-André Lussier au moment de sa sortie au TIFF.

À la télé : mon père est-il un tueur ?

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Stéphanie de Sève dans Fille de tueur ?

Dans le créneau des séries de téléréalité sur des crimes non résolus, Canal D nous propose de reculer près de 50 ans dans l’histoire du Québec avec Fille de tueur ?. En septembre 1971, un garçon de 10 ans, Gilles Leblanc, est enlevé. Une demande de rançon de 3000 $ n’est jamais récupérée, mais le corps sans vie du garçon est découvert dans le parc de la Gatineau. Arrêté par la police, Jean-Guy Pelland reconnaît l’enlèvement, mais affirme que c’est Germain de Sève qui a commandé l’enlèvement et commis le meurtre. Or, de Sève est innocenté en appel. Aujourd’hui, sa fille Stéphanie mène sa propre enquête pour savoir si elle est la fille d’un tueur. À compter de vendredi, à 21 h, sur Canal D.

Sur les plateformes : fraîchement arrivés sur Tënk

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Une scène du documentaire La langue est donc une histoire d’amour

Tënk, la plateforme québécoise de diffusion du documentaire, profite de la sortie d’Une mère, nouveau livre de Paule Baillargeon, pour rediffuser son documentaire autobiographique Trente tableaux sorti en 2011. À tous les âges, Mme Baillargeon y raconte son parcours de femme, cinéaste, mère, féministe et artiste. Aussi fraîchement arrivé sur Tënk, on vous suggère La langue est donc une histoire d’amour, regard tendre du cinéaste Andrés Livov sur le travail remarquable d’une enseignante dans une classe d’immersion française. De Sophie Bédard, L. A. Tea Time est un road trip introspectif dans lequel la cinéaste traverse l’Amérique dans l’espoir de rencontrer la cinéaste Miranda July, qui a récemment fait parler d’aller avec son film Kajillionaire.

> Consultez le site de Tënk

Sur les plateformes : deux nouveaux Stevie Wonder

PHOTO SHANNON STAPLETON, ARCHIVES REUTERS Stevie Wonder

Stevie Wonder, qui n’avait pas publié de nouvelles chansons depuis plus d’une décennie, a lancé cette semaine deux morceaux. L’icône américaine a dit au magazine Rolling Stones que les premières ébauches de l’une des deux, intitulée Where Is Our Love Song, date de… 1968 ! Il a ajouté de nouvelles paroles et entend verser les profits à l’organisme Feeding America. L’autre, Can’t Put It in the Hands of Fate, a aussi mûri pendant quelques années et trouve une résonance toute particulière en cette année électorale aux États-Unis. Busta Rhymes et Rapsody y participent, comme cinq des enfants du chanteur, qui en a neuf. Les deux morceaux sont offerts sur les plateformes d’écoute en continu et sur YouTube.

Extrait de Where Is Our Love Song

0:00 0:00 Couper le son

Sur les plateformes : Sarahmée, Éli Rose, Damien Robitaille et La Chicane

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Sarahmée

Beaucoup d’action sur l’espace Yoop au cours des prochains jours, et pour tous les goûts en plus. Ce jeudi 15 octobre, un duo féminin explosif composé d’Éli Rose et de Sarahmée devrait mettre de l’action à l’écran. Le vendredi 16, ce sera au tour de l’homme-orchestre Damien Robitaille, qu’on peut voir depuis le début du confinement sur les réseaux sociaux avec ses chansons du jour (plus de 125 !), mais cette fois accompagné de Marie-Christine Depestre et Fabienne Gilbert. Puis samedi le 17, le groupe La Chicane viendra de son côté conclure sa tournée 20 ans déjà. Les trois spectacles sont captés en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et diffusés sur la plateforme Yoop.

> Consultez le site de Yoop

Sur le web : la COVID-19 en sept courts métrages

IMAGE TIRÉE DU FILM Pandémie – À l’autre bout du monde, d’Allan Code

L’Office national du film (ONF) vient de mettre en ligne sept courts métrages qui traitent de la pandémie, réalisés par des artisans aux quatre coins du pays. Ces films, tous en anglais pour l’instant, « proposent un point de vue très personnel sur la façon dont la COVID-19 est venue toucher et changer notre quotidien », explique l’ONF. Ils sont rassemblés sur le portail La courbe, où seront réunies une série d’« histoires de distanciation sociale qui nous rapprochent ». On peut voir notamment Retour à l’école, d’Olivia Coombs (qui filme ses enfants au moment où ils doivent apprendre dans quelles conditions ils pourront retourner à l’école), As-tu mangé ?, de Lina Li (qui discute avec sa mère d’immigration et d’incompréhension mutuelle) et Pandémie — À l’autre bout du monde, d’Allan Code (qui revient sur les nombreuses épidémies qui ont touché les Inuvialuits du delta du fleuve Mackenzie).

> Consultez le site de l’ONF

Sur le web : encore plus de cirque

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Michel Laprise, metteur en scène

Depuis la mi-mars, le Cirque du Soleil a mis en ligne des extraits de 60 minutes de ses spectacles, des entrevues et des tournages dans les coulisses de plusieurs de ses productions, dans la zone Cirqueconnect de son site web. Depuis mercredi, on peut maintenant assister à des classes de maîtres (CirqueClass), le premier épisode étant animé par le metteur en scène Michel Laprise (Kurios), qui travaillait sur le nouveau spectacle en résidence à Orlando, Drawn to Life, lorsque tout a été arrêté. La metteure en scène et chorégraphe Lydia Bouchard (Diva, Rebel) et le concepteur de costumes Zaldy Goco (Michael Jackson One, Volta) suivront. On retrouve également depuis mercredi du contenu jeunesse, qui prend la forme d’ateliers d’initiation au cirque, ainsi que des entraînements en ligne.

> Consultez le site du Cirque du Soleil

Sur le web : visites virtuelles à PHI

PHOTO RICHARD-MAX TREMBLAY, FOURNIE PAR LA FONDATION PHI We are the Bridges (2020), de Jessica Sabogal et Shanna Strauss

La Fondation PHI pour l’art contemporain a dû interrompre son expo Relations : la diaspora et la peinture le 1er octobre dernier, mais il est maintenant possible de faire une visite guidée de l’expo (gratuite) avec la commissaire (à distance, bien sûr). Cheryl Sim vous guidera en effet pendant 25 minutes à travers cette expo qui met en vedette quelque 25 artistes. Des entretiens avec quelques-uns d’entre eux sont d’ailleurs proposés sur le site de la Fondation PHI. Parmi eux, Manuel Mathieu, Rajni Perera et Marigold Santos. En marge de cette expo, Larry Achiampong propose une performance audiovisuelle, Black_Gold_Mixtape, qui fait écho au contexte de pandémie. En ligne jusqu’au 27 octobre. Si les musées et les centres d’art peuvent rouvrir le 28 octobre, l’expo sera prolongée jusqu’au 29 novembre.

> Consultez le site de la Fondation PHI