En confinement ou pas, nous sommes tous à la recherche de contenus pour nous informer ou pour nous changer les idées. Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

Pour l’avoir vécu

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Balado Pour l’avoir vécu, de Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault

Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault ont vécu la crise d’Octobre de près : Anne-Marie Dussault avait 17 ans et militait pour le Parti libéral. Elle était proche du ministre Pierre Laporte. Marc Laurendeau était à l’époque membre du groupe Les Cyniques, dont la spécialité était la satire politique. Ils se sont retrouvés quelques années plus tard, toujours au sujet de la crise d’Octobre, elle avocate et recherchiste, lui éditorialiste en chef à Montréal-Matin. Leur histoire d’amour dure depuis plus de 40 ans. À travers leurs souvenirs, ils nous racontent sur un ton intimiste cette page importante de notre histoire. C’est captivant.

Écoutez l’émission balado

La nuit Myra Cree

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Balado La nuit Myra Cree

Quelle belle idée que cette balado consacrée à Myra Cree. Les plus jeunes n’ont pas connu cette animatrice à la voix magnifique qui a été la première femme à la barre du Téléjournal (le week-end) de Radio-Canada. Elle a surtout fait sa marque à l’émission Second regard ainsi qu’au micro de L’embarquement pour si tard, émission-culte à la radio de Radio-Canada. Femme engagée (elle a grandi au sein de la communauté mohawk d’Oka), elle a milité toute sa vie pour la cause autochtone. Marie-Laurence Rancourt nous brosse un fabuleux portrait de cette femme inspirante. Avec les voix des comédiens Pierre Lebeau et Marie-Thérèse Fortin.

Écoutez l’émission balado

Pour en finir avec Octobre

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Balado Pour en finir avec Octobre

Brigitte Haentjens et Sébastien Ricard ont eu l’idée de cette balado qui interroge l’héritage de la crise d’Octobre et ses effets sur la création. Au cœur de la balado, la réflexion de Sébastien Ricard ainsi que les propos de témoins de l’époque. Cette création originale comporte huit épisodes, et le neuvième sera enregistré en direct le 24 octobre au Diamant, en présence des deux idéateurs et d’un groupe d’étudiants du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

À compter du 16 octobre

Écoutez l’émission balado

La vie est belle avec François Charron

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB DE FRANÇOIS CHARRON Balado La vie est belle avec François Charron

Les internautes québécois ont probablement visité le site de François Charron au moins une fois dans leur vie. Ce chroniqueur et vulgarisateur du web vient de lancer une série de balados où il reçoit des gens « qu’il aime et qui l’inspirent ». Devant un verre de bulles, il jase avec ses invités dans un esprit « positif », comme l’indique le titre. Et leur fait passer un questionnaire (le test psychométrique Nova) pour lancer la discussion.

Premier invité : le sympathique Charles Lafortune. Suivront Lara Fabian, Marie-Claude Savard, Alex Perron, Patrick Lagacé, etc. On peut écouter la balado ou la regarder sur YouTube.

Écoutez l’émission balado

Resistance

IMAGE FOURNIE PAR GIMLET MEDIA Balado Resistance

Qu’est-ce qui fait qu’un individu se lève de son canapé et décide que « ça ne passe plus » ? Qu’est-ce qui motive les gens à s’engager, à militer, à « refuser d’accepter les choses telles qu’elles sont… » ? L’excellente société de production Gimlet Media consacre une nouvelle balado aux manifestations du mouvement Black Lives Matter. C’est animé par le poète Saidu Tejan-Thomas Jr., qui avoue d’emblée qu’au début des manifestations, il est resté en retrait. Il donnera la parole à divers militants et artistes afro-américains.

À compter du 14 octobre

Écoutez l’émission balado