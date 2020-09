À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Nathalie Collard

La Presse

L’heure bleue avec Laure Adler

L’écrivain Emmanuel Carrère signe avec Yoga l’un des romans-évènements de cette rentrée littéraire, un livre intime qui parle de sa pratique de la méditation, de sa quête d’équilibre et de sa dépression, le tout sur fond des attentats de Charlie Hebdo. Il s’entretient durant deux heures avec l’animatrice et auteure Laure Adler, un entretien intelligent et fouillé qui discute des thèmes abordés dans son livre, c’est-à-dire de la manière dont l’humain essaie de vivre sa vie. Les fans de Carrère — et d’Adler — s’en délecteront.

Écoutez la balado

Ceux qui restent derrière

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Leïla et Raed dans le documentaire La poussière de Daech

Le documentaire T’es où Youssef ? avait marqué les esprits il y a trois ans. Le trio formé du journaliste Raed Hammoud, du réalisateur Gabriel Allard-Gagnon et du producteur Mathieu Paiement reprend le fil de cette histoire déchirante. À l’invitation de la sœur de Youssef, qui s’est malheureusement éteint, ils tentent de retrouver la fille de ce dernier, âgée d’environ 2 ans, et détenue dans un camp de réfugiés. On peut écouter cette balado en six épisodes seule ou en complément du documentaire Poussières de Daech, présenté récemment sur Télé-Québec.

Écoutez la balado

Oprah’s Book Club

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Caste – The Origins of Our Discontents, essai d’Isabel Wilkerson

Les balados ont plus que jamais le vent dans les voiles. Bill Clinton, ex-président des États-Unis, a annoncé en début de semaine qu’il lancerait le sien début 2021. Oprah, elle, a décidé d’offrir son célèbre Book Club sur la plateforme Apple. Dans le premier de huit épisodes, elle s’entretient avec Isabel Wilkerson, auteure de l’essai Caste – The Origins of Our Discontents, sans aucun doute l’un des essais phares de la rentrée littéraire américaine. La journaliste explique la société américaine sous l’angle des castes, et c’est absolument passionnant.

Écoutez la balado

Hear to Slay

PHOTO FOURNIE PAR LUMINARY PODCAST La balado Hear to Slay en est à sa deuxième saison.

C’est la deuxième saison de cette balado animée par l’écrivaine Roxane Gay et la sociologue, auteure et professeure Tressie McMillan Cottom. Dans l’épisode du 1er septembre, les deux femmes discutent du « cas » Kamala Harris, première femme noire candidate à la vice-présidence aux États-Unis. Cottom estime que c’est un tournant, alors que Gay exprime des réticences à propos de certaines actions de Mme Harris lorsqu’elle était procureure. Les échanges entre Gay et Cottom sont francs et donnent lieu à une discussion nuancée sur les enjeux actuels au sein de la société américaine. Super intéressant.

Écoutez la balado

Aparté

IMAGE FOURNIE PAR APARTÉ Après le magazine Aparté, la maison d’édition Alto a désormais sa balado du même nom.

Après le magazine Aparté, la maison d’édition Alto a désormais sa balado du même nom. Produite par la boîte Grand public, cette série nous parle des différentes étapes de production d’un livre et des métiers qui y sont reliés. Animée par l’auteure et traductrice Catherine Leroux, on y parle donc d’édition, d’illustration et, bien sûr, de traduction (trois épisodes de 12 à 24 minutes). Si le rapport à la traduction — et le monde du livre en général — vous passionne, c’est pour vous.

Écoutez la balado