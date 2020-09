Le 98,5 FM est la station la plus écoutée de l’été, avec un peu plus de 22 % des parts de marché, selon les sondages Numeris pour la période estivale (du 25 mai au 30 août).

Le 98,5 enregistre une hausse de ses parts depuis le coup de sonde de l’été 2019 et maintient ainsi sa place devant Rythme (14,9 %) et ICI Première (12,9 %). Rouge FM a perdu quelques plumes au classement depuis la même date l’an dernier et se positionne en sixième place, devancée par CKOI et Énergie.

La nature selon Boucar, à ICI Première, Mongrain PM, animée par Jean-Luc Mongrain au 98,5, et Dan, animée par Dan Bigras à la même station, se classent respectivement en deuxième, en troisième et en quatrième position des émissions les plus écoutées cet été. Puisqu’il faut se lever, sur les ondes du 98,5, conserve sa place au sommet du classement. Le 98,5 et ICI Première voient chacune quatre de leurs émissions figurer dans le palmarès. Rythme au travail et Rythme le weekend sont aux huitième et neuvième rangs du classement estival.

Les émissions les plus écoutées

1. 98,5 FM : Puisqu’il faut se lever

2. ICI Première : La nature selon Boucar

3. 98,5 : Mongrain PM

4. 98,5 : Dan

5. ICI Première : Les faits d’abord

6. ICI Première : Les malins

7. ICI Première : Désautels le dimanche

8. Rythme FM : Rythme au travail

9. Rythme FM : Rythme le weekend

10. 98,5 : Le Québec maintenant

Les parts de marché des stations de radio

1. 98,5 : 22,1

2. Rythme : 14,9

3. ICI Première : 12,9

4. CKOI : 9,6

5. Énergie : 8,6

6. Rouge FM : 7,4

7. ICI Musique : 2,8

8. WKND 99,5 : 0,9

9. 91,9 Sports : 0,8

10. Radio Circulation : 0,1