Relance culturelle: la ministre Roy interpellée

Déçu que le plan de relance culturelle de 400 millions annoncé le mois dernier ne prenne pas spécifiquement en compte le rôle des femmes et des créateurs issus de la diversité, un regroupement d’organismes — dont Réalisatrices équitables — a interpellé la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et l’a incitée à faire en sorte que le soutien à la reprise soit paritaire et bénéficie aussi aux artistes autochtones et des minorités.