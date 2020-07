À la recherche de contenus pour vous informer ou pour vous changer les idées ? Deux fois par mois, notre journaliste vous suggère des balados qui valent le détour. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Team Deakins

Découvert sur le site du FIFA, cette série (en anglais) de baladoémissions consacrée au cinéma est animée par la scénariste James Deakins et son célèbre mari, le directeur photo Roger Deakins. À partir d’une question, le couple discute cinéma, technique, souvenirs de tournage, etc. Tous deux sont accompagnés de leur complice, Matt Wyman, et reçoivent des invités à l’occasion. Le plus récent épisode, déposé cette semaine sur leur site, met en vedette notre Denis Villeneuve national qui a travaillé avec le couple à plus d’une occasion. Si vous êtes passionné du septième art, vous ne pouvez pas ne pas aimer.

Et après… ?

IMAGE FOURNIE PAR QUB RADIO La balado de Josélito Michaud reprend le concept de l’émission On prend toujours un train pour la vie.

Josélito Michaud reprend son rôle de confident développé dans sa série d’entrevues télévisée On prend toujours un train pour la vie. Il s’entretient avec des personnalités québécoises avec qui il discute de l’après-COVID-19. Dans le premier épisode, l’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger, qui a déjà été préposé aux bénéficiaires, fait part de ses réflexions et raconte comment il a vécu cette pause forcée. De son côté, l’écrivaine Kim Thúy explique qu’elle a vécu le confinement en famille, avec ses parents et ses enfants. Pour cette infatigable globe-trotteuse, cet arrêt obligé s’est avéré bienfaisant et lui a permis de réfléchir à la notion de changement. Au cours des prochains épisodes, l’animateur s’entretiendra entre autres avec Pauline Marois, Nicole Bordeleau, Denis Coderre et Danielle Trottier. La balado est une production de Qub radio.

This Land

IMAGE FOURNIE PAR CROOKED MEDIA Pour mieux comprendre les décisions historiques aux États-Unis, il faut absolument écouter This Land (en anglais).

Jeudi dernier, la Cour suprême des États-Unis a statué que la moitié de l’État de l’Oklahoma était un territoire autochtone. Pour mieux comprendre cette décision historique, il faut absolument écouter This Land (en anglais), une production de l’excellente boîte Crooked Media. À l’animation, la militante et journaliste Rebecca Nagle, elle-même membre de la nation Cherokee. Elle raconte l’histoire derrière la cause Carpenter c. Murphy, à l’origine de la décision de la Cour suprême. Au cœur de l’affaire, deux meurtres, le premier commis en 1839 et le second, en 1999. La série de huit épisodes a valu à Nagle l’American Mosaic Journalism Prize. Cette récompense, attribuée par la fondation Heising-Simons, est un des plus importants prix de journalisme aux États-Unis puisqu’il est accompagné d’une bourse de 100 000 $ US.

Bienvenue à l’Euguélionne

IMAGE FOURNIE PAR LA LIBRAIRIE L’EUGUÉLIONNE Dans Bienvenue à l’Euguélionne, Marion Feugère s’entretient avec des employés de la librairie.

L’an dernier, la librairie l’Euguélionne a accueilli entre ses murs Marion Feugère, stagiaire en création et production sonore. L’expérience a débouché sur la production de deux séries balados. Dans Bienvenue à l’Euguélionne, Feugère s’entretient avec des employés de la librairie. L’épisode avec Karine Rosso, autrice, professeure à l’Université de Sherbrooke et membre fondatrice de la librairie, est particulièrement intéressant. Il y est entre autres question de Nelly Arcan et d’autofiction. Dans la seconde série de balados, Last Night la littérature saved my life (quel titre !) Feugère discute cette fois avec des gens qui lui parlent du livre qui a changé leur vie. Des conversations intelligentes et stimulantes sur la littérature, on aime !

