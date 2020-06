Vendredi soir avait lieu le Bal Mammouth, sur les ondes de Télé-Québec et en ligne, alors que cette période de l’année marque la fin des cours et, pour les finissants, le traditionnel bal, célébration ultime du secondaire. Si la pandémie a forcé l’annulation de ce rite de passage, le Bal Mammouth, animé par Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, a réussi à célébrer et saluer de belle façon ces adolescents.

L’initiative Mammouth

Le Bal Mammouth a été organisé pour donner à ces élèves du Québec un évènement qui souligne la fin de leur secondaire. Cette soirée voulait divertir, mais aussi célébrer les jeunes dont les plans de fin d’année ont été chamboulés par la COVID-19. Ils n’ont peut-être pas eu de bal en bonne et due forme, mais ils ont eu droit à une très belle soirée dont l’objectif (atteint, selon nous) a été de leur rendre hommage et de leur donner l’occasion de fêter malgré tout. Dans la tradition du bal de fin d’études classique, les jeunes étaient conviés à un avant-bal, sur Instagram, en compagnie de l’humoriste de l’heure, Mathieu Dufour. À 20 h, le bal a été lancé et les spectateurs savaient qu’ils auraient ensuite l’occasion de terminer la soirée à l’après-bal, également tenu sur Instagram. Tout a été bien pensé pour offrir une expérience complète.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse

Des animateurs solides

L’équipe de Mammouth n’a pas tenté de faire croire que leur évènement pourrait remplacer une véritable expérience de bal. L’idée, ici, était d’éviter que les finissants ne terminent l’année scolaire sans qu’on les célèbre. Ce sont d’ailleurs les premiers mots qu’ont prononcés les animateurs Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse. « Vous l’avez fait ! », a lancé la comédienne. « Vous avez enfin fini votre secondaire, c’est incroyable », a renchéri son coanimateur. Le duo, dont la complicité est palpable, a été fantastique. Très amusants et toujours pleins d’empathie, sans jamais trop en faire, ils ont su à n’en pas douter rejoindre les jeunes à qui ils ont maintenant l’habitude de s’adresser. Le ton a toujours été bon. Ils ont plongé dans leurs propres souvenirs de finissants, rappelé leurs meilleurs moments à l’école ou ont donné des conseils concernant la meilleure façon d’inviter quelqu’un au bal.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Rosalie Vaillancourt

Des personnalités dévouées

Dès 20 h, la soirée de bal a débuté avec les jeunes eux-mêmes. Alors que certains étaient vêtus de leurs habits de soirée, des adolescents à travers le Québec ont donné le coup d’envoi. Après l’introduction des animateurs, on a présenté le premier numéro musical : une version adaptée pour l’occasion de la chanson Au bal masqué par Sarahmée, Bleu Jeans Bleu et La Bronze, notamment, avec l’intervention dansante d’Arnaud Soly. Les artistes que les jeunes préfèrent se sont magnifiquement prêtés au jeu pour les différentes capsules, musicales, humoristiques ou autres. Beaucoup ont partagé leurs propres expériences de l’époque où ils terminaient le secondaire. Phil Roy a offert un très bon sketch sur l’album de finissants, en prévenant les jeunes que le leur ne « vieillira [it] pas bien ». Le « roast » des profs de Rosalie Vaillancourt était également excellent. Chaque fois, les références tombaient dans le mille.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION FouKi et Alicia Moffet

Un bal d’envergure en trois semaines

Rien ne laissait croire que la production avait été montée en trois semaines à peine. L’équipe de Télé-Québec a misé gros pour proposer un « bal » de qualité avec de nombreux invités. Tout au long de la soirée, plusieurs personnalités, comme Mariana Mazza, Khate Lessard, Charlotte Cardin, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, Mathieu Dufour, Laurent Duvernay-Tardif, Félix Auger-Aliassime, KNLO et Pierre-Yves Lord ont présenté des messages touchants, et souvent drôles, aux finissants. Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse ont proposé un court lip-dub de Rain on Me, de Lady Gaga et Ariana Grande (ou comment être en plein dans le goût du jour). Plus tard, FouKi et Alicia Moffet – séparés de deux mètres – ont pris le micro pour une autre très belle performance musicale. La lauréate du prix de La Fabrique culturelle de Secondaire en spectacle, Mahé Rabesa, a été impressionnante pendant sa courte intervention musicale. La conclusion en musique a été laissée à Marie-Mai, Claudia Bouvette, Redgee et Roxane Bruneau, qui ont repris la superbe Ta reine d’Angèle, fusionnée avec Je ne vous oublie pas, de Céline Dion. Un moment émouvant.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Jay Du Temple

Les jeunes avant tout

Parce que les jeunes étaient à l’honneur, une remise de prix, animée par Jay Du Temple, a permis à plusieurs élèves de recevoir la visite-surprise de l’humoriste et de voir leurs réalisations soulignées en grand. Un moment très bien pensé et (encore une fois) touchant. Autre moment émouvant : les messages de grands-parents qui se sont adressés à leurs petits-enfants et aux jeunes en général. On a ensuite souligné l’engagement de la génération Z, très impliquée dans les causes sociales. L’évènement a aussi rappelé la lutte contre le racisme qui embrase les rues depuis quelques semaines. Mais parce que l’école, c’est aussi les profs et le personnel, on a pu voir des témoignages d’élèves qui ont souligné l’impact de ces adultes dans leur parcours scolaire. Pendant le bal, les adolescents étaient invités à se réunir, dans la mesure du possible (un bal Zoom, pourquoi pas ?), pour visionner l’évènement. Entre les témoignages, les conseils et les sketchs, plusieurs occasions de se lever et danser se sont aussi présentées pour ceux qui visionnaient en groupe. Le parfait équilibre entre le party et l’émotion.

Le Bal Mammouth est offert en rattrapage sur telequebec.tv et sera rediffusé le 23 juin sur Télé-Québec, tout de suite après le spectacle de la fête nationale.

