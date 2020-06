Alors que le milieu culturel se dit insatisfait du plan de relance gouvernemental dans son secteur, un appel à laisser entendre ce mécontentement lundi sur la place des Festivals de Montréal et sur la Place du Parlement de Québec a été lancé sur les réseaux sociaux.

Marissa Groguhé

La Presse

L’événement conjoint est nommé Les angles morts de la culture : se tenir debout ensemble, sur Facebook.

« Pendant une rencontre Zoom avec le Regroupement québécois de la danse, un des subventionneurs présents nous a dit qu’il nous entendait, mais que du côté gouvernement fédéral, on trouvait que le milieu culturel ne mettait pas assez de pression et donc, n’était pas une priorité », explique l’une des instigatrices du mouvement, Tau Bui, jointe par téléphone.

La directrice de l’administration et des ressources humaines à Tangente Danse s’est portée volontaire à titre personnel pour organiser ces rassemblements. Aucune marche n’est prévue, mais « on veut juste se faire entendre », précise-t-elle.

« Le milieu culturel, c’est aussi les interprètes et les travailleur(euses) de scène invisibles, les travailleur(euses) culturel(les) et les technicien(nes) de scène, les directions techniques et de production », est-il écrit sur la page Facebook de l’événement.

« C’est aussi les concepteur(trices) de décors, de costumes, d’éclairages, de son, de musique, d’accessoires. Et les agent(es) d’artistes, les directeur(trices) de répétition, assistant(e) metteur(e) en scène, la régie. Et plus encore. [...] Ces belles gens-là, direct dans l’angle mort, eux, ne sont pas du tout dans le radar de la relance économique. Et sans le filet social de la PCU, que reste-t-il ? »

L’appel au rassemblement précise qu’il faudra se tenir à deux mètres les uns des autres, porter un masque et se désinfecter les mains. La population est invitée à se réunir à midi lundi sur la place des Festivals de Montréal et, simultanément, sur la Place du Parlement de Québec.