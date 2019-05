 Patrick Masbourian remplace Alain Gravel à ICI Première 

C'est à Patrick Masbourian que le diffuseur public a confié le mandat. Ce dernier pilote actuellement l'émission Les éclaireurs et a remplacé Alain Gravel à plusieurs reprises pendant l'été.

« Se voir offrir la matinale d'ICI Première est un honneur. Je compte relever ce défi avec passion et détermination pour offrir aux auditeurs une émission conviviale, qui les informe et qui est en phase avec ce qu'ils veulent savoir à ce moment de la journée », précise Patrick Masbourian par voie de communiqué.

« Animateur d'une grande culture, chaleureux, rigoureux et curieux de tout, Patrick Masbourian est le candidat idéal pour remplir le nouveau mandat de l'émission du matin qui est de poursuivre, dans une forme et un ton résolument modernes, la relation privilégiée que la Radio de Radio-Canada entretient au lever du jour avec le public de la grande région de Montréal. ll a la capacité d'aborder tous les enjeux qui nous concernent, des sujets les plus sérieux aux plus variés », a quant à elle déclaré Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada.

Réalisatrice de Médium large au cours des dernières saisons, Dominique Depatie orchestrera ce nouveau rendez-vous matinal. Le titre et la liste complète des collaborateurs seront dévoilés plus tard, dans le cadre du lancement de la saison d'ICI Première.

Patrick Masbourian s'est fait connaître en 1990 en tant que concurrent de La course Europe-Asie, animée par Michel Désautels. À la télé, on l'a vu aux côtés de Marc Labrèche à La fin du monde est à 7 heures à TQS. Il a animé le magazine La revanche des Nerdz pendant sept saisons sur Ztélé. Sur les ondes d'ICI RPremière depuis 2006, il a piloté La route des 20 puis le magazine Les éclaireurs.