(Montréal) Google Canada remettra 1,3 million à l’Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2), créé par Polytechnique Montréal en partenariat avec l’Université de Montréal et HEC Montréal.

La Presse Canadienne

La contribution de Google Canada à l’institut de recherche, créé il y a huit mois, a pour objectif « d’appuyer la recherche sur les cyberrisques qui sont en croissance à l’échelle mondiale ».

L’annonce a eu lieu jeudi matin lors d’une conférence de presse dans les bureaux de Google à Montréal.

« En soutenant l’IM2, Google reconnaît l’urgence de la sécurité numérique », a indiqué Isabelle Péan, présidente-directrice générale de la Fondation de Polytechnique, lors d’une conférence de presse.

François Bertrand, directeur de la recherche et de l’innovation à Polytechnique Montréal, a souligné que grâce à Google, « nous pouvons offrir toujours plus de moyens à nos professeur(e)s, chercheuses et chercheurs, leur permettant ainsi d’explorer de nouvelles avenues propices à l’émergence d’innovations ».

Google a également annoncé qu’elle permettra aux francophones de suivre le « certificat en cybersécurité de Google » dans leur langue maternelle. Ce cours en ligne dit permettre, selon Google, de préparer « les apprenants à des emplois de niveau débutant en cybersécurité en moins de six mois ».

Selon l’Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience, « on anticipe que les coûts mondiaux de la cybercriminalité atteindront 10 500 milliards US par an d’ici 2025. Les rançongiciels à eux seuls coûteront à leurs victimes environ 265 milliards US par an d’ici 2031 ».