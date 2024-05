Quelques bits de l’actualité numérique

Quiz

Quel « expert » recommande de manger un caillou par jour, de fumer pendant la grossesse et estime sans danger de regarder le soleil pendant 45 minutes ?

Réponse

Il s’agit, on l’aura deviné, de quelques réponses loufoques servies par AI Overviews, nouveau moteur de recherche de Google utilisant l’intelligence artificielle générative. Devant l’avalanche d’exemples saugrenus apparus sur le web, Google assure avoir « agi rapidement » pour corriger son robot.

6 millions d’Apple

PHOTO ADEK BERRY, AGENCE FRANCE-PRESSE La Cour supérieure du Québec a approuvé une entente de 6 millions dans le cadre d’une action collective contre Apple visant son programme AppleCare.

Vous avez acheté une garantie AppleCare dans une boutique Apple Store depuis décembre 2015 et estimez n’avoir pas été suffisamment informé de la « garantie légale » applicable au Québec ? Vous pourriez recevoir jusqu’à 50 % de la somme payée pour AppleCare, 25 $ au minimum, selon une entente de 6 millions dans le cadre d’une action collective approuvée par la Cour supérieure le 19 mars dernier, et pour laquelle la période de réclamation a commencé le 24 mai. Selon l’entente, 30 % du montant global, soit 1,8 million, sera versé en honoraires aux avocats des firmes LPC Avocats et Renno Vathilakis.

Fraude de cartes-cadeaux

PHOTO PATRICK T. FALLON, BLOOMBERG Un vaste système international mené par un groupe marocain, Storm-0539, également appelé Atlas Lion, se spécialise dans la fraude en émettant de fausses cartes-cadeaux.

Coup sur coup en mai, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et Microsoft ont sonné l’alarme à propos de fraudes ciblant un domaine inattendu, les cartes-cadeaux. Il s’agirait d’un vaste système international mené par un groupe marocain, Storm-0539, également appelé Atlas Lion, dont l’activité a augmenté de 30 % entre mars et avril dernier selon Microsoft. Les pirates piègent des employés de firmes émettant des cartes-cadeaux et s’enregistrent auprès de services infonuagiques comme organismes à but non lucratif.

ICQ disparaît

CAPTURE D’ÉCRAN Après 28 ans d’existence, le vénérable service de messagerie en ligne ICQ sera fermé le 26 juin prochain, annonce son propriétaire à ICQ.com.

Bien des internautes l’ignoraient, mais un des pionniers de la messagerie en ligne, ICQ, très populaire au début des années 2000, existe toujours. Pas pour longtemps, selon un message lapidaire publié vendredi dernier à ICQ.com qui annonce que le service sera aboli le 26 juin prochain. Lancé en 1996 par une firme israélienne, ICQ (« Je te cherche », en français) a été racheté pour 400 millions US en 1998 par AOL, puis par le propriétaire russe du réseau social VK en 2010. ICQ vivotait depuis avril 2023, date de la dernière mise à jour de son logiciel, alors que ses deux versions mobiles ont disparu.

Bouteille de vin confidentielle

PHOTO ANDRES LARROVERE, AGENCE FRANCE-PRESSE Il a fallu trois mois pour qu’un internaute tombe sur le paragraphe caché dans la politique de confidentialité de l’organisme à but non lucratif britannique Tax Policy Associates offrant une bouteille de vin.

L’organisme à but non lucratif britannique Tax Policy Associates voulait démontrer par l’absurde que personne ne lit les politiques de confidentialité. C’est fait. En février dernier, Tax Policy Associates avait glissé un petit paragraphe dans les conditions d’utilisation de son site offrant une bouteille de vin à quiconque le dénicherait. Le 9 mai dernier, trois mois plus tard, le fondateur de l’organisme, Dan Neidle, a annoncé sur X qu’un internaute s’était enfin manifesté. Il s’agissait d’une « sorte de tricheur », a-t-il précisé, puisqu’il ne lisait la politique de confidentialité que pour s’en inspirer pour son propre site.

