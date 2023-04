Metroid Prime Remastered

Plaisir, et haute définition en prime

Graphisme haute définition, des commandes plus accessibles, le jeu culte Metroid Prime a droit à une nouvelle vie en 2023 avec une version remastérisée. La chasseuse solitaire est toujours aussi muette et déterminée, et les décors de science-fiction sont assaillis de monstres à pulvériser à tout bout de champ. Les inconditionnels vont apprécier.