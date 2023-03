OnePlus n’a pas changé sa recette avec son tout dernier modèle, le OnePlus 11 combinant puissance des modèles haut de gamme et prix imbattable. Mais quelques sacrifices viennent avec cette économie.

On aime

Le OnePlus 11 a plusieurs caractéristiques des meilleurs téléphones Android, à commencer par son processeur Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, celui qui équipe le plus coûteux Galaxy S23 Ultra de Samsung. Et pourtant, le fabricant chinois a réussi à l’offrir sous la barre des 1000 $.

On a ici entre les mains un beau téléphone à l’écran OLED de 6,7 po capable de livrer une résolution variable entre 1 et 120 Hz et une résolution maximale de 1440 p. Les couleurs sont riches, la luminosité est satisfaisante et la sensibilité de l’écran tactile, parfaite.

Que ce soit pour des jeux vidéo comme Genshin Impact, la lecture de films sur Netflix ou le montage et l’encodage de vidéos, ce téléphone réagit au quart de tour et ne bloque pas. Ses performances sont confirmées par notre étalonnage Geekbench 5 qui le place dans le peloton de tête.

La pile de 5000 mAh offre une excellente autonomie, au-delà de deux jours en utilisation normale, et elle accepte la charge rapide jusqu’à 80 watts – chargeur fourni, une fleur trop rare. Nous sommes passés de 0 à 100 % de charge en 28 minutes, ce qui constitue un nouveau record dans nos tests.

Le OnePlus 11 est bardé à l’arrière de trois caméras, dont la principale a une résolution de 50 mégapixels avec stabilisation optique, couplée avec une ultra grand-angle de 48 mégapixels offrant des capacités macro, ainsi qu’un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique x2. L’ensemble nous a donné des photos aux détails bien ciselés, avec une très bonne gestion de la lumière et de la mise au point. Les couleurs nous ont semblé trop riches, à la limite du trucage.

La caméra avant de 16 mégapixels offre une image très réaliste, bien nette jusque dans l’arrière-plan.

Comme c’est la norme depuis des années chez OnePlus, on peut déverrouiller le téléphone avec le lecteur d’empreintes digitales caché sous l’écran. On dispose également de la reconnaissance faciale. Les deux répondent rapidement et, neuf fois sur dix, sans qu’on ait à s’y reprendre.

Contrairement à Samsung, la sous-couche logicielle de OnePlus est discrète, il y a quelques logiciels maison pour gérer les notifications et un choix de caractères plus arrondis que dans les autres appareils Android. OnePlus garantit en plus cinq ans de mises à jour de sécurité et quatre mises à jour du système d’exploitation.

On aime moins

La caméra avant est complètement à gauche, ce qui donne l’impression que vous ne regardez jamais votre interlocuteur.

Fait rare pour un téléphone voulant se frotter aux modèles haut de gamme, on n’a pas de charge magnétique.

La résistance à l’eau et à la poussière est classée IP64, soit une protection contre les éclaboussements. C’est mieux que rien, mais les meilleurs téléphones sont maintenant IP68 et peuvent supporter l’immersion.

L’arrière de la coque en plastique annule l’effet chic du beau revêtement vitré de l’avant.

Le zoom x2 est un pas en arrière par rapport aux 3,3 x du modèle précédent, le OnePlus 10 Pro, et très loin des zooms offerts par les concurrents comme le Pixel 7 Pro ou le Galaxy S23 Ultra.

On achète ?

Sans être les téléphones les plus excitants ni les plus bardés de fonctions, les modèles fabriqués par OnePlus sont bien conçus et surtout offerts à des prix relativement raisonnables. Le OnePlus 11 n’est pas révolutionnaire et n’introduit pas cette année de grande nouveauté, comme le fabricant chinois l’a fait à maintes reprises ces dernières années. Mais il offre toujours un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché.