Des utilisateurs de Twitter très en vue ont été suspendus sans avertissement ni explication, puis brusquement réintégrés. Une nouvelle politique visant à empêcher les utilisateurs de partager des liens et des noms d’utilisateurs d’autres plateformes sociales a été mise en place, puis apparemment réduite.

Et Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, a envoyé une série de messages à ses 122 millions d’abonnés pour leur demander s’il devait quitter la tête du service de réseaux sociaux, tout en déplorant que personne d’autre ne veuille de ce poste. (Plus de 17 millions de comptes Twitter ont répondu, la plupart ayant voté pour qu’il laisse quelqu’un d’autre faire le travail.)

Ces 48 heures ont été une nouvelle fois chaotiques pour Twitter, plongé dans la tourmente depuis que M. Musk a achevé le rachat de l’entreprise pour 44 milliards de dollars américains à la fin d’octobre. Son mandat a été marqué par des licenciements massifs, des démissions de cadres et des factures impayées au sein de l’entreprise. Les annonceurs ont rechigné, les services rivaux se sont rués et de nombreux utilisateurs de Twitter ont craint que le service ne cesse tout simplement de fonctionner.

Mais au cours du week-end, une série d’actions de M. Musk sur la plateforme, qui semblaient aléatoires et capricieuses, ont tellement bouleversé les utilisateurs de Twitter que l’indignation s’est accrue – puis s’est transformée en dégoût. La réaction est devenue si intense que même les plus fervents partisans de M. Musk ont semblé se détourner de lui.

Des appuis qui s’effritent

Parmi les critiques, on trouve des technologues et des entrepreneurs de la Silicon Valley qui avaient auparavant soutenu Elon Musk, comme Paul Graham, fondateur de l’accélérateur de jeunes pousses Y Combinator, et l’investisseur Balaji Srinivasan. Les dernières actions de M. Musk sur Twitter ont été « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », a tweeté M. Graham dimanche.

L’indignation, même parmi la cohorte de la Silicon Valley de M. Musk, a provoqué ce qui est apparu comme une crise de confiance de la part du milliardaire de 51 ans, qui a été photographié plus tôt dans la journée en train d’assister à la finale de la Coupe du monde au Qatar avec Jared Kushner.

« Dois-je me retirer de la direction de Twitter ? », a tweeté dimanche soir Elon Musk après que les utilisateurs de Twitter ont continué à s’interroger sur ses actions.

En début de soirée à San Francisco, près de 6 millions d’utilisateurs avaient répondu, et le sondage de 24 heures penchait vers le « oui ».

Musk, qui a souvent des ailes dans les grands moments, a déclaré qu’il se conformerait à la décision des utilisateurs de Twitter, quelle qu’elle soit. Aucun successeur n’a été identifié, a-t-il précisé.

Depuis le milieu de la semaine dernière, les utilisateurs de Twitter étaient de plus en plus agités au sujet de la propriété de M. Musk.

Tout a commencé mercredi lorsque Twitter a interdit plus de 25 comptes qui suivaient la localisation d’avions privés – dont celui de M. Musk – en utilisant des informations accessibles au public. Alors que M. Musk avait précédemment promis d’autoriser le compte, connu sous le nom de @ElonJet, à rester en ligne, il a ensuite déclaré qu’il considérait que les comptes, qui suivaient également les avions d’oligarques, d’agences gouvernementales et de célébrités, représentaient un risque pour la sécurité.

Musk a justifié son action en présentant une nouvelle politique de Twitter qui interdit les comptes s’ils partagent la « localisation en direct » d’une autre personne.

Jeudi, Musk a utilisé cette politique pour interdire le compte Twitter de Mastodon, réseau social alternatif, après que celui-ci a utilisé son compte pour faire la publicité de la nouvelle présence de @ElonJet sur sa plateforme. Il a également suspendu les comptes de journalistes du New York Times, du Washington Post, de CNN et d’autres médias après que certains ont partagé des liens ou des captures d’écran du tweet de Mastodon faisant la promotion de @ElonJet (dont le compte de Ryan Mac, journaliste au Times et coauteur de cet article).

Les suspensions ont été levées vendredi après que M. Musk a demandé à ses abonnés s’il devait faire rétablir les comptes et que 59 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative. Mais entre-temps, les critiques s’étaient accumulées.

« Si le propriétaire de Twitter, Elon Musk, veut vraiment favoriser une plateforme qui permette la liberté d’expression pour tous, cela n’a aucun sens de retirer les journalistes de la plateforme », a déclaré Jodie Ginsberg, présidente du Comité pour la protection des journalistes, dans un communiqué à ce moment.

Puis, samedi dernier, Twitter a suspendu le compte de Taylor Lorenz, journaliste au Washington Post, après qu’elle a publié un message demandant à M. Musk de commenter un article à venir. M. Musk a ensuite déclaré que Mme Lorenz avait été suspendue pour une « action de doxing antérieure », c’est-à-dire le partage en ligne d’informations d’identification non publiques. Mme Lorenz ne semble pas avoir révélé d’informations personnelles dans ses tweets visibles.

Retrait des comptes des autres réseaux sociaux

Dimanche, Twitter a franchi une nouvelle étape. L’entreprise a brusquement annoncé une nouvelle politique indiquant qu’elle n’autoriserait plus les comptes créés uniquement dans le but de promouvoir d’autres plateformes sociales comme Instagram, Facebook et Mastodon. M. Musk a déclaré que ce changement était effectué pour empêcher « la publicité incessante des concurrents gratuitement, ce qui est absurde à l’extrême ».

La mesure s’est avérée très impopulaire auprès des utilisateurs, qui sont habitués à des réseaux sociaux ouverts où les messages et les vidéos peuvent être facilement partagés entre les plateformes.

La nouvelle politique semble également aller à l’encontre des déclarations de M. Musk sur son engagement en faveur d’un web ouvert et d’une plus grande transparence des décisions de l’entreprise.

M. Graham, un fondateur de Y Combinator qui avait soutenu le rachat de M. Musk, a tweeté que les nouvelles règles interdisant la promotion d’autres plateformes concurrentes l’avaient conduit à « abandonner » Twitter et a dit à ses abonnés d’aller le retrouver sur Mastodon. Twitter a ensuite suspendu le compte de M. Graham. (Elon Musk a déclaré par la suite que le compte de Paul Graham serait rétabli.)

D’autres technologues et capital-risqueurs de la Silicon Valley ont déclaré en avoir fini avec Twitter et ont commencé à explorer d’autres services. Ben McKenzie, acteur et sceptique notoire en matière de cryptomonnaie, a déclaré qu’il faisait une pause de Twitter, ajoutant : « Ce site n’est plus aussi amusant qu’avant. » D’autres utilisateurs ont accusé M. Musk d’agir comme un dictateur.

Elon Musk a commencé à faire marche arrière. Il a ajusté la nouvelle politique pour que seuls les comptes dont le but principal était de promouvoir des concurrents soient suspendus.

« À l’avenir, il y aura un vote pour les changements majeurs de politique, a-t-il tweeté. Je m’excuse. Cela ne se reproduira plus. »

Quelques instants plus tard, M. Musk a demandé à ses abonnés s’il devait se retirer de son rôle de leader chez Twitter. Il a promis de se conformer à leur réponse, mais a ensuite ajouté : « Personne ne veut de ce poste qui puisse réellement maintenir Twitter en vie. Il n’y a pas de successeur. »

