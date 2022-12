Intelligence artificielle

Le génie et la bizarrerie de ChatGPT

Comme la plupart des amateurs de science-fiction, j’ai passé beaucoup de temps à me demander comment la société accueillera la véritable intelligence artificielle, si et quand elle arrivera. Est-ce que nous paniquerons ? Commencerons-nous à flatter nos nouveaux maîtres robots ? Allons-nous l’ignorer et poursuivre notre vie comme si de rien n’était ?